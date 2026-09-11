ETV Bharat / state

पुल की मांग पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का पारा हाई, मौके पर ही लगा दी क्लास

सिवनी के लखनादौन में विकास कार्य के सवाल पर बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भड़क उठे. पार्टी के नेता भी हुए हैरान.

Faggan Singh Kulaste angry
बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते गुस्से में (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 7:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिवनी : मंडला से बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा के समापन कार्यक्रम में लखनादौन तहसील के गणेशगंज पहुंचे. इसी दौरान जब उनसे इलाके में पुल-पुलिया सहित सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर सवाल पूछा गया तो वे भड़क उठे. कुलस्ते के तेवर देख पार्टी के नेता भी परेशान दिखे.

कुलस्ते बोले- मेरे अच्छे काम क्यों नहीं गिनाते

पत्रकार ने जब जनता की मांग उठाते हुए पुल की मांग पर जवाब जानना चाहा तो सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा "ये सब चीजें कहीं न कहीं आती हैं. इतने सारे काम किए हैं, लेकिन कभी उन कामों की बात नहीं होती. आप लोग केवल कमियां गिनाते रहते हैं." जब उनसे दोबारा पूछा गया "यह जनता की मांग है" तो उन्होंने हाथ में थामे दस्तावेजों को दिखाते हुए कहा "वे कागजात लेकर जा रहे हैं." इसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए. सांसद के इस बयान को लेकर मौके पर मौजूद आम लोगों ने कहा कि विकास कार्य की मांग उठाना क्या गलत है. सत्तारूढ़ पार्टी के नेता से लोगों को उम्मीदें होती है. इसलिए मांग की जाती है.

पुल बनाने की मांग पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का पारा हाई (ETV BHARAT)

बारिश के मौसम में गांवों में आवागमन बाधित

कई दिनों से सिवनी के लखनादौन में सड़कों की जर्जर हालत को लेकर जनता सवाल उठा रही है. बारिश के दौरान कई ऐसे गांव हैं, जो पूरी तरह शहर से कट जाते हैं. लखनादौन में छोटी नदी-नालों पर पुलिया बनाने की मांग पब्लिक लगातार करती है. ग्रामीणों ने ऐसी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को कई बार आवेदन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. ऐसे में सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि भी जनता की मांगों पर इस प्रकार का रुख दिखाएंगे तो पब्लिक किसके पास जाए.

पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान

सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते इससे पहले भी कई बार विवादास्पद बयान दे चुके हैं. मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए कुलस्ते ने कहा था "सेना ने पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है." इस बयान पर कुलस्ते की जगहंसाई हुई थी. 2022 में शराबबंदी पर बयान दिया था "गुजरात में शराब प्रतिबंधित होने के बावजूद वहां सबसे ज्यादा शराब पीने वाले लोग हैं."

TAGGED:

SEONI BJP KALASH YATRA
FAGGAN SINGH KULASTE ANGRY
VILLAGES BASIC AMENITIES
MADHYA PRADESH NEWS
PUBLIC DEMAND BRIDGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.