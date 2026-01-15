ETV Bharat / state

पहले जेल से भागे 3 कैदी, अगले दिन परिजनों के साथ क्यों उलटे पांव लौटे

सिवनी जेल से फिल्मी अंदाज में दीवार फांदकर भागे 3 कैदी, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में बंद थे तीनों कैदी.

POCSO ACT ACCUSED PRISONERS ESCAPED
जेल से फिल्मी अंदाज में दीवार तड़प भागे 3 कैदी (ETV Bharat)
Published : January 15, 2026 at 7:49 PM IST

सिवनी: फिल्मी अंदाज में सिवनी जिला जेल से 3 कैदी फरार हो गए, जिससे जेल में हड़कंप मच गया. जैसे ही पता चला कि जेल से कैदी फरार हुए हैं, जेल प्रबंधन ने टीम गठित कर जांच शुरू की. एक टीम को जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगाया. इस मामले को लेकर जेल प्रशासन के द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई. वहीं, पुलिस ने परिजनों से मिलकर आरोपियों के एनकाउंटर की चेतावनी दी. जिसके बाद दूसरे दिन सुबह परिजन खुद ही आरोपियों को वापस जेल में छोड़ कर गए.

20 फीट ऊंची दीवार फांद फरार हुए कैदी

जेलर अजय वर्मा ने बताया कि बुधवार को शाम करीब 6 बजे जब बंदियों की गिनती की जा रही थी, तो 3 कैदी कम पाए गए. जिसके बाद उन्हें जेल परिसर में ढूंढा गया, लेकिन वे नहीं मिले. बाद में एक टीम को सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा गया. सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता चला कि वे नाले के अंदर रेंगकर अस्पताल वार्ड तक पहुंचे. जिसके बाद तीनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर दीवार पर चढ़ गए. उनके पास एक चादर भी थी. जो पहले दीवार पर चढ़ा उसने बाकी दोनों को चादर के माध्यम से ऊपर खींचा और तीनों दीवार फांद कर भाग निकले."

20 फीट ऊंची दीवार फांद फरार हुए 3 कैदी (ETV Bharat)

तीनों के परिजन वापस जेल में छोड़ गए

पुलिस ने फरार कैदियों को ढूंढने के लिए सख्ती से जांच पड़ताल शुरू की और शहर में नाकाबंदी कर दी. वहीं, पुलिस आरोपियों के घर भी पहुंची और जानकारी ली, लेकिन इस दौरान पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस ने परिजनों को आरोपियों के एनकाउंटर करने की चेतावनी दी. जिसके बाद गुरुवार सुबह तीनों आरोपियों के परिजन खुद ही उन्हें लेकर जेल पहुंचे और वहां वापस छोड़ गए.

पॉक्सो एक्ट की धाराओं में बंद हैं तीनों

जेलर अजय वर्मा ने बताया कि "तीनों पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपित है. जिसमें अंकित पिता श्रीपाल, विजय पिता छिद्दी लाल और विशाल पिता ब्रह्मानंद का नाम शामिल है. इसमें से 2 आरोपी 28 दिसंबर को जेल में दाखिल हुए थे. जबकि एक अन्य आरोपी नवंबर से जेल में बंद था."

