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सिवनी जिला अस्पताल बना मौत का कुआं, 6 महीने के आंकड़ों में खौफनाक तस्वीर

सिवनी जिला अस्पताल के एसएनसीयू में 80 नवजातों की मौत ( ETV Bharat )

सिवनी: जिला चिकित्सालय के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 80 नवजात शिशुओं के मौत का मामला सामने आया है. आंकड़ा सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. पंकज दुबे ने चार सदस्यीय जांच दल गठित किया है. वहीं स्थानीय सांसद भारती पारधी ने भी सीएम मोहन यादव से मामले की जांच कराने की बात कही है.

जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा जांच दल को नवजातों की मृत्यु के कारणों की गहन समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.