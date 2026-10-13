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उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त होते ही डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने खोले अपने पत्ते, जता दिए इरादे

उत्तराखंड के राज्यपाल बने डॉ.ढाल सिंह बिसेन ( ETV BHARAT )

सिवनी : डॉ. ढाल सिंह बिसेन के राज्यपाल नियुक्त होने के बाद मंगलवार सुबह से ही भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके निवास पर उमड़ पड़ी. कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ डॉ. बिसेन का स्वागत किया. इस दौरान डॉ. बिसेन ने कहा "देवभूमि उत्तराखंड देवों की भूमि कही जाती है. मुझे वहां का दायित्व दिया गया है तो निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है. ऐसी जगह में जाकर मुझे देश की सेवा और काम करने का अवसर मिलेगा."

पार्टी के साथ ही पीएम व राष्ट्रपति का आभार माना