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सिवनी की नौशीन ने टूटी हॉकी से बुने सपने, अब जापान में खेलेगी एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट

मध्य प्रदेश की सिवनी की दो सगी बहनें नौशीन नाज और तहूर नाज ने गरीबी को पछाड़कर हॉकी में दिखाया करिश्मा.

Seoni girls hockey players
जापान में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट खेलेगी सिवनी की नौशीन (Source : Nausheen Family)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
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सिवनी : नौशीन नाज जब मैदान में हॉकी खेल देखने जाती थी तो उसके मन में हिलोरें मारने लगती थीं. वह भी सपने देखने लगी कि हॉकी में वह देश का नाम आगे बढ़ाएगी. लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी बाधा थी गरीबी. पैसों की तंगी उसके सपनों को धुंधला कर देती थी, फिर उसे पड़ोसी से एक टूटी हॉकी मिली. उसने उसमें कपड़ा बांधकर खेलना शुरू किया. कभी टूटी हॉकी के दम पर सिवनी के मैदान में खेलने वाली यह बेटी अब जापान में जाकर भारत का नाम रोशन करेगी.

संसाधन के अभाव में भी दोनों बहने खेली हॉकी

नौशीन की बहन तहर नाज ने बताया "दोनों बहनों को हॉकी खेलने का शौक था. लेकिन खेल के संसाधन जुटाना उनके परिवार के लिए मुश्किल था. पड़ोस में रहने वाले एक खिलाड़ी ने उन्हें टूटी हॉकी दी. उस टूटी हॉकी को दोनों बहनों ने कपड़े से बांधा और फिर खेलना शुरू कर दिया. खेल का जुनून मैदान में जब देखना शुरू हुआ तो खुद व खुद मंजिल बनती गई."

संसाधन के अभाव में भी दोनों बहने खेली हॉकी (Source : Nausheen Family)

जापान में 29 मई से एशिया कप

नौशीन अब जापान में 29 मई से होने वाली अंडर 18 सब जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है. यह टूर्नामेंट 06 जून तक चलेगा. नौशीन ने सिवनी की गलियों से जापान तक का सफर अपनी मेहनत और खेल के प्रति लगन से प्राप्त किया है. नौशीन के परिवार की दो और बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल चुकी हैं. किराए के घर में अभावों के बीच रहने वाली अपनी बेटी की इस उपलब्धि से पिता और बहन काफी गौरान्वित महसूस कर रही हैं. उन्हें उम्मीद है कि उनकी बिटिया राष्ट्रीय टीम में काफी कुछ करेगी.

ग्वालियर में ट्रेनिंग ले रही नौशीन

इन दिनों सब जूनियर राष्ट्रीय टीम में सेंटर फारवर्ड खिलाड़ी नौशीन ग्वालियर में एकादमी में अपनी हॉकी की धार को और पैना कर रही है. मात्र 10 साल की उम्र से हॉकी खेलने की शुरुआत करने वाली नौशीन के नाम सिर्फ 5 साल में अब कई रिकार्ड हैं. बीते साल उसने हैदराबाद में सिल्वर मेडल, हाल में रांची में भी सिल्वर मेडल और राजनांदगांव में वेस्ट जोन में गोल्ड मेडल हासिल किया है.

शाहीन के पिता अहफ़ाज़ खान ने बताया "उनकी 5 बेटियां और दो बेटे हैं, जिसमें से तीन बेटियां हॉकी खेलती है. दो बेटियां ग्वालियर हॉकी अकादमी में ट्रेनिंग ले रही हैं. उनकी बेटियों ने बेहद गरीबी के बीच लगन और मेहनत से मुकाम पाया है."

समाज के तानों को किया दरकिनार

हॉकी खेलने वाली तहर नाज ने बताया "जब भी वह दोनों बहनें मैदान में हॉकी खेलने जाती थी तो लोग कई तरह के सामाजिक ताने दिया करते थे. कहते थे कि जो काम लड़कों के हैं, उसे लड़कियां कर रही हैं. उन्होंने समाज के तानों की परवाह न करते हुए अपनी मंजिल की तरफ ध्यान दिया और खेलने गईं. उन्हें सपोर्ट भी मिला, जिसकी बदौलत उनकी बहन विदेश में हॉकी का जादू दिखाएंगी."

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