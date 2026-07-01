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सिवनी में कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच झड़प, हिरासत में MLA रजनीश सिंह ठाकुर

मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे विधायक पुलिस ने हिरासत में लिया ( ETV Bharat )