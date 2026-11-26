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दुबई के शेख चखेंगे मध्य प्रदेश की मिर्ची और मुनगे, फ्लाइट से सात समुंदर पार पहुंची पहली खेप

दुबई के शेख चखेंगे मध्य प्रदेश की मिर्ची और मुनगे ( Etv Bharat Graphics )

सिवनी : हरी मिर्च का तड़का और मुनगा सहजन का स्वाद सात समुंदर पार दुबई तक पहुंच रहा है. मध्य प्रदेश के सिवनी में उगने वाली हरी मिर्ची और मुनगा अब दुबई में लोगों की सेहत के साथ-साथ स्वाद में भी सुधार लाएगी. दरअसल, सिवनी से दुबई तक हरी मिर्च और मुनगा सहजन का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है. इससे सिवनी के किसानों की भी अच्छी कमाई होगी.

सिवनी से दुबई तक स्वाद का सफर (Etv Bharat Graphics) दुबई के शारजाह पहुंची हरी मिर्च और सहजन सिवनी से हरी मिर्च और सहजन की खेप शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना की गई. यह खेप 20 नवम्बर को दुबई के सुपरमार्केट तक पहुंची, जहां इन उत्पादों की बिक्री भी शुरू हुई. उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग सिवनी के मार्गदर्शन में निर्यात के लिए फसल की खेप तैयार की गई. APEDA यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से एक्सपोर्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया.