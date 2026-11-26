दुबई के शेख चखेंगे मध्य प्रदेश की मिर्ची और मुनगे, फ्लाइट से सात समुंदर पार पहुंची पहली खेप
सिवनी की हरी मिर्च से दुबई में लगेगा तड़का, सहजन से सुधरेगी सेहत, मुंबई की कंपनी ने किसानों से खरीदकर एक्सपोर्ट किया शुरू. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 11:08 AM IST
सिवनी : हरी मिर्च का तड़का और मुनगा सहजन का स्वाद सात समुंदर पार दुबई तक पहुंच रहा है. मध्य प्रदेश के सिवनी में उगने वाली हरी मिर्ची और मुनगा अब दुबई में लोगों की सेहत के साथ-साथ स्वाद में भी सुधार लाएगी. दरअसल, सिवनी से दुबई तक हरी मिर्च और मुनगा सहजन का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है. इससे सिवनी के किसानों की भी अच्छी कमाई होगी.
दुबई के शारजाह पहुंची हरी मिर्च और सहजन
सिवनी से हरी मिर्च और सहजन की खेप शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना की गई. यह खेप 20 नवम्बर को दुबई के सुपरमार्केट तक पहुंची, जहां इन उत्पादों की बिक्री भी शुरू हुई. उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग सिवनी के मार्गदर्शन में निर्यात के लिए फसल की खेप तैयार की गई. APEDA यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से एक्सपोर्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया.
मुंबई की कंपनी ने किसानों से की खरीदी, फिर किया एक्सपोर्ट
मुंबई कॉग्नीफाय इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शिवहरे एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग व जिले के किसानों से मिर्च खरीदकर दुबई एक्सपोर्ट की गई. कंपनी के डायरेक्टर जलज मोहन ने बताया, '' सिवनी व आसपास के क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं. विशेष रूप से प्राकृतिक व जैविक तरीके से उत्पादित कृषि उपज की अन्य देशों में अच्छी मांग है.''
किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर जोर
जिला उद्यानिकी अधिकारी ने इस एक्सपोर्ट पर कहा कि जिले के अधिक से अधिक किसानों व उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. उद्यानिकी विभाग द्वारा आवश्यक गुणवत्ता प्रमाण-पत्र व निर्यात संबंधी प्रक्रियाएं पूरी कर आगामी समय में यूरोप व मध्य-पूर्व के देशों में मिश्रित सब्जियों की ट्रायल शिपमेंट शुरू करने की योजना है.
यह भी पढ़ें- कब्रिस्तान का सीताफल, खाने के लिए तीन बजे रात पहुंच जाते हैं लोग, मध्य प्रदेश में डर और स्वाद की कहानी
बेहतर क्वालिटी का मिला सर्टिफिकेट
कलेक्टर अंजू अरुण कुमार ने बताया, '' जिले के किसानों व उद्यानिकी उत्पादकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार के नए अवसर सामने आ रहे हैं. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा एपीडा के तकनीकी सहयोग से जिले में उत्पादित ताजी हरी मिर्च एवं सहजन (मोरिंगा) की फलियों का निर्यात मध्य-पूर्व के देशों में शुरू हुआ है. हाल ही में परीक्षण के तौर पर हरी मिर्च एवं सहजन की कुल 1.5 टन की खेप भेजी गई, जो गुणवत्ता परीक्षण में सफल रही तथा आवश्यक परीक्षण प्रमाण-पत्र भी प्राप्त हुए.''
यह भी पढ़ें- सिवनी का जंबो सीताफल दुबई होगा रवाना, फ्लाइट से पहुंचेगा सात समंदर पार
सिवनी के लिए बड़ी उपलब्धि, किसान होंगे मालामाल
कलेक्टर अंजू अरुण कुमार ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, '' सिवनी के किसानों की उपज का अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचना जिले के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण कदम है. दुबई और शारजाह के बाजारों में सिवनी के उत्पादों की पहुंच से यह अवसर और मजबूत हुआ है. जिला प्रशासन द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और निर्यात की सुविधाओं से जोड़ने के लिए निरंतर सहयोग किया जाएगा, जिससे जिले के अधिक से अधिक किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार के अवसरों का लाभ उठा सकें.''