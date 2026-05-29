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सिवनी और छिंदवाड़ा की महाराष्ट्र से होगी सुपर कनेक्टिविटी, सावनेर तक फोरलेन कॉरिडोर

सिवनी-छिंदवाड़ा-सावनेर कॉरिडोर की बदलने जा रही सूरत, करोड़ों से बदलेगी इस रूट की तस्वीर, बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.

SEONI CHHINDWARA ROUTE MP
सिवनी-छिंदवाड़ा-सावनेर कॉरिडोर की बदलने जा रही सूरत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 9:13 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 9:43 PM IST

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भोपाल : मध्यप्रदेश के सिवनी-छिंदवाड़ा से महाराष्ट्र तक का सफर जल्द ही बहुत आसान और सुविधाजनक होने जा रहा है. सिवनी से छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के सावनेर तक फोरलेन परियोजना शुरू होने जा रही है. 158 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है. इस प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण से नेशनल हाईवे 44 और 77 सहित कई प्रमुख मार्गों से कनेक्टीविटी बेहतर होगी. इससे छिंदवाड़ा, सिवनी के अलावा नरसिंहपुर, जबलपुर, बैतूल और सागर जैसे शहरों के बीच आवागमन बेहतर होगा. ये कॉरिडोर आने वाले समय में उत्तर दक्षिण संपर्क कॉरिडोर के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

कॉरिडोर को भी किया जा रहा फोरलेन

इस कॉरिडोर के तहत महाराष्ट्र के सावनेर और नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी के माध्यम से मध्य और उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश को जोड़ा जाएगा. अभी महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के बीच इस रूट पर यातायात और औद्योगिक क्षेत्र का दवाब लगातार बढ़ रहा है. इसे देखते हुए इस कॉरिडोर को 4 लेन का किया जाएगा. इस परियोजना के पूर्ण होने से यह मार्ग मध्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर में शामिल हो सकता है. यह कॉरिडोर नागपुर और सावनेर जैसे महाराष्ट्र के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर और मध्य भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है.

SEONI CHHINDWARA SAVNER PROJECT
प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Images)

महाराष्ट्र का सावनेर क्षेत्र कोयला उत्पादन, ऊर्जा परियोजनाओं और औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. जबकि छिंदवाड़ा क्षेत्र कोयला खदानों, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और दूसरे उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है.

Seoni Chhindwara Savner Road
सिवनी छिंदवाड़ा सावनेर रूट फोरलेन होने से कई फायदे होंगे. (Etv Bharat)

सिवनी-छिंदवाड़ा-सावनेर कॉरिडोर में बनेंगे फ्लाईओवर, अंडरपास

इस कॉरिडोर में ट्रैफिक का दवाब लगातार बढ़ रहा है. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस कॉरिडोर के उन्ययन के साथ इसमें फ्लाईओवर, अंडरपास, सर्विस रोड, जंक्शन सुधार, ज्योमेट्रिक करेक्शन, पैदल यात्री सुरक्षा सुविधाएं, आधुनिक साइनेज और रोड मार्किंग जैसे व्यवस्थाओं को विकसित करने का प्रावधान किया जाएगा. एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव के मुताबिक, '' ब्लैक स्पॉट में सुधार, बेहतर ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रेनेज व्यवस्था जैसे उपायों को डीपीआर में शामिल किया जाएगा, जिससे कॉरिडोर अधिक सुरक्षित ओर व्यवस्थित हो सके. इससे दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और इस पर यातायात संचालन बेहतर हो सकेगा.

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कॉरिडोर के फोरलेन होने से कई फायदे

सिवनी-छिंदवाड़ा-सावनेर कॉरिडोर नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 47 सहित कई दूसरे नेशनल हाईवे से जुड़ता है. इसकी वजह से नागपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, बैतूल, सागर जैसे शहरों के बीच भी यातायात बेहतर होगा. यह कॉरिडोर महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र नागपुर को मध्यप्रदेश के वन, खनन, कृषि और पर्याटन क्षेत्रों से जोड़ता है. आनेवाले समय में यह मार्ग वैकल्पिक उत्तर दक्षिण संपर्क कॉरिडोर के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इससे एनएच 44 पर यातायात का दवाब कम होगा.

Last Updated : May 29, 2026 at 9:43 PM IST

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