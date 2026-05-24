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सिवनी में नाबालिग बेटा कर रहा जनगणना, घर पर आराम फरमा रही शिक्षिका, ग्रामीणों का आरोप

सिवनी में जनगणना के काम को लेकर शिक्षिका पर लापरवाही का आरोप, अपने नाबालिग बेटे से करा रही थी जनगणना का काम.

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सिवनी में नाबालिग बेटा कर रहा जनगणना (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
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सिवनी: भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में जनगणना का काम चल रहा है. इसी बीच सिवनी में जनगणना को लेकर एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. कान्हीवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जनगणना ड्यूटी पर नियुक्त शिक्षिका शाहिस्ता अंजुम खुद काम करने के बजाय अपने बेटे को गांव में भेज रही थीं. मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई और पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया. लोगों का कहना है कि जनगणना जैसा संवेदनशील और महत्वपूर्ण सरकारी कार्य केवल अधिकृत कर्मचारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, लेकिन यहां नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई. वहीं प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है.

घर-घर पहुंचा युवक, ग्रामीणों ने जताया विरोध

ग्रामीणों द्वारा ऐसा आरोप है कि शिक्षिका शाहिस्ता अंजुम का बेटा गांव में घर-घर जाकर जनगणना संबंधी जानकारी जुटा रहा था. इसी दौरान जब युवक एक ग्रामीण के घर पहुंचा, तब लोगों ने उसकी पहचान और अधिकार को लेकर सवाल उठाए. ग्रामीणों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आखिर किस आधार पर एक अन्य व्यक्ति सरकारी ड्यूटी कर रहा है. विरोध बढ़ने पर मौके पर बहस की स्थिति बन गई और मामला धीरे-धीरे विवाद में बदल गया. ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी कार्य में इस तरह की लापरवाही भविष्य में कई बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है.

सिवनी में नाबालिग लड़का कर रहा जनगणना (ETV Bharat)

धमकी देने के आरोप से बढ़ा विवाद

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जब इस पूरे मामले का विरोध किया गया, तब शिक्षिका शाहिस्ता अंजुम और उनके पति शिक्षक जकरिया खान मौके पर पहुंचे, तो दोनों ने ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने तक की धमकी दी. इस घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया. ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद इस तरह का व्यवहार बेहद आपत्तिजनक है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. घटना के बाद कई ग्रामीण एकजुट होकर शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे.

कान्हीवाड़ा थाने में दर्ज हुई शिकायत

पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने कान्हीवाड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में जनगणना कार्य में अनियमितता, सरकारी जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति से करवाने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. वहीं गांव में स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी मामले पर नजर बनाए हुए है.

जनगणना अधिकारी ने जांच का दिया आश्वासन

इस पूरे मामले पर जनगणना अधिकारी नितिन कुमार चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "कान्हीवाड़ा क्षेत्र में जनगणना कार्य शिक्षिका शाहिस्ता अंजुम को सौंपा गया है. ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिली है कि उनके स्थान पर उनका नाबालिग पुत्र कार्य कर रहा था. अधिकारी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराई जाएगी. यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी." प्रशासन के इस बयान के बाद अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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