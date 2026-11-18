'बैग में गांजा रखकर केस बनाओ, जेल की हवा खिलाओ' सिवनी ASP पर कपल को धमकाने के आरोप
सिवनी में पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, होटल में बात नहीं मानी तो एडिशनल एसपी ने दी गांजे केस में फंसाने की धमकी. रिपोर्ट-महेंद्र राय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 9:48 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 9:58 AM IST
सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एडिशनल एसपी होटल में एक कपल को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं. वीडियो डूंडासिवनी थाना क्षेत्र के बाबरिया रोड स्थित एक होटल का बताया जा रहा है. होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए इस घटनाक्रम की पुष्टि होटल संचालक संजय सनोडिया ने की है.
'बैग में गांजा रखो, झूठे केस में फंसा दो'
एडिशनल एसपी बड़े रौब से पुलिस का खौफ दिखा रहे थे और झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दे रहे थे. लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था की तीसरी आंख की उन पर नजर है और उनकी सारी हरकतें उसमें कैद हो रही हैं. मामला सिवनी का है, जहां एक होटल में बालिग युवक और युवती ठहरे थे. किसी ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर दल बल के साथ एडिशनल एसपी भी पहुंचे. आरोप है कि, एडिशनल एसपी की बात जब कपल्स ने नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि, ''चलो लड़के के बैग में गांजा रखो और इस पर एक मामला बना दो, ताकि इसे जेल की हवा खिलाई जा सके.'' इसका वीडियो सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है.
बैग में गांजा रखकर झूठा केस बनाने की धमकी दे रहे ASP
होटल संचालक संजय सनोडिया का कहना है कि, ''यह वीडियो उनके ही होटल का है. दरअसल 13 नवंबर को एक युवक और युवती उनके होटल में ठहरे थे पुलिस की टीम एडिशनल एसपी संजय मिश्रा के साथ वहां पहुंची. युवक और युवती दोनों बालिग हैं शादी करने की बात भी कर रहे थे. इसी दौरान एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा ने कहा कि, अपने परिवार वालों को बुलाओ. जब कपल्स ने बात नहीं मानी तो दीपक मिश्रा ने पुलिसकर्मी से कहा कि गांजा लेकर आओ और उनके बैग में रखकर उनके खिलाफ झूठा केस बना दो यह जेल जाएंगे तब पता चलेगा.''
टीआई लाइन हाजिर पैसे मांगने का आरोप
होटल संचालक संजय सनोडिया ने कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी, एसडीओपी चंचलेश मरकाम और ट्रैफिक निरीक्षक विजय तिवारी पर होटल से 25-25 हजार रुपए प्रतिमाह मांगने के आरोप लगाए हैं. होटल संचालक का कहना है कि, ''होटल चलाने की एवज में कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी और सिवनी एसडीओपी चंचलेश मरकाम और ट्रैफिक टीआई विजय तिवारी के द्वारा उनसे हर महीने पैसे वसूली की जाती है. उन्होंने 10,000 रुपए सभी को दिए भी थे.'' इसके बाद सिवनी के एसपी कृष्ण लाल चंदानी ने कोतवाली टीआई सतीश तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया है और इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं.''
होटल के सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात
सोशल मीडिया में जो वीडियो शेयर हो रहा है. वह होटल के सीसीटीवी में ही कैद हुई है. होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे साउंड सिस्टम सहित कवरेज करते हैं शायद एडिशनल एसपी साहब को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वह जिस लहजे में युवक और युवती से बात कर रहे हैं वह सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है. हालांकि, वीडियो और लगाए गए आरोपों की आधिकारिक जांच होना अभी बाकी है.