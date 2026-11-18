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'बैग में गांजा रखकर केस बनाओ, जेल की हवा खिलाओ' सिवनी ASP पर कपल को धमकाने के आरोप

सिवनी ASP पर कपल को धमकाने के आरोप ( ETV Bharat )

सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एडिशनल एसपी होटल में एक कपल को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं. वीडियो डूंडासिवनी थाना क्षेत्र के बाबरिया रोड स्थित एक होटल का बताया जा रहा है. होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए इस घटनाक्रम की पुष्टि होटल संचालक संजय सनोडिया ने की है.

'बैग में गांजा रखो, झूठे केस में फंसा दो'