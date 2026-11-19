सिवनी होटल कांड में अब तक 7 पुलिसकर्मी निलंबित, मुख्यमंत्री भड़के, डीआईजी कर रहे जांच
ASP-SDOP के बाद यातायात प्रभारी विजय बघेल पर भी गिरी गाज, पुलिस अधिकारियों पर होटल संचालक ने लगाए वसूली के भी आरोप. बालमुकुंद सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:25 AM IST
सिवनी : मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सिवनी होटल कांड में अब तक सात पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं. ASP-SDOP समेत 6 पुलिसकर्मियों को बुधवार को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद यातायात प्रभारी विजय बघेल समेत कुल 7 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं. इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
पुलिस की वर्दी में अनुशासनहीनता एवं कदाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस बल में अनुशासन, जवाबदेही और कर्तव्यनिष्ठा सर्वोपरि है। सिवनी के वायरल वीडियो प्रकरण में प्रथम दृष्टया संदिग्ध आचरण सामने आने पर ASP, SDOP सहित 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और प्रकरण की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी से जिम्मेदारी, मर्यादा और अनुशासन के साथ कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा है। कदाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 18, 2026
ASP ने गांजा रखकर फंसाने की कही थी बात
दरअसल, मामला सिवनी के एक होटल से जुड़ा हुआ है, जहां पुलिसकर्मियों पर बालिग कपल से अभद्रता करने और उन्हें धमकी देने का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में ASP युवक-युवती से अपने पेरेंट्स से बात कराने को कहते हैं, इसके बाद युवक को डराते हुए कहते हैं कि गांजा रखकर इसपर केस बना दो. वीडियो होटल में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे होटल मालिक ने सबके सा मने लाया.
इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, कोतवाली थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक समेत कुल 7 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल और बढ़ गई है.
13 नवंबर को होटल में पहुंची थी पुलिस
पूरा मामला सिवनी के बाबरिया रोड स्थित होटल सिद्धार्थ का है. 13 नवंबर 2026 को होटल में एक युवक और युवती ठहरे हुए थे. इसी दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम होटल पहुंची. होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में इस दौरान हुई बातचीत और पुलिसकर्मियों की गतिविधियां रिकॉर्ड हो गईं. बाद में यही फुटेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ.
होटल संचालक ने भी लगाए वसूली के आरोप
इस मामले में होटल संचालक संजय सनोडिया के आरोपों ने विवाद को और गंभीर बना दिया. संचालक का आरोप है कि कुछ पुलिस अधिकारी उनसे होटल संचालन के बदले हर महीने करीब 50 हजार रु की मांग कर रहे थे. उन्होंने कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी, एसडीओपी चंचलेश मरकाम और यातायात निरीक्षक विजय तिवारी पर रकम मांगने के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि मांग पूरी नहीं करने पर होटल में दबाव बनाया जाता था और परेशान किया जाता था.
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होटल संचालक की ओर से लगाए गए इन आरोपों की भी जांच की जा रही है. इसके अलावा होटल का संचालन करने वाले युवक यश मेश्राम ने भी पुलिसकर्मियों पर मारपीट और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. फिलहाल इन आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही हो सकेगी.
मुख्यमंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा, '' शासकीय कर्मचारियों की ऐसी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'' उन्होंने पुलिसकर्मियों के इस तरह के आचरण को गंभीर माना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस की वर्दी में अनुशासनहीनता और कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा, एसडीओपी चंचलेश मरकाम, कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी, प्रधान आरक्षक नवीन तिवारी व एएसपी के चालक कृष्णा तिवारी और गनमैन सलमान खान को निलंबित कर दिया गया, बाद में अन्य पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों पर एक्शन हुआ.''
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डीआईजी को सौंपी गई जांच
पूरे मामले की जांच डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज राकेश सिंह को सौंपी गई है. जांच में सर्कुलेट हुए वीडियो, होटल में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, युवक-युवती से हुई बातचीत और होटल संचालक की ओर से लगाए गए वसूली के आरोपों सहित अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.