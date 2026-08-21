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स्क्रैप पार्ट्स से बना दी महादेव की प्रतिमा, सिवनी में इस तरह दे रहे कंड़-कंड़ में शंकर का संदेश

स्क्रैप पार्ट्स से बना दी महादेव की प्रतिमा ( Etv Bharat )

सिवनी : मध्य प्रदेश के सिवनी में प्रतिभाशाली कलाकारों ने स्क्रैप पार्ट्स से महादेव की प्रतिमा बनाकर कंड़-कंड़ में शंकर का संदेश दिया है. अपनी अनूठी कला और लगन का परिचय देते हुए कलाकारों ने अष्टधातु के स्क्रैप पार्ट्स व मशीनों के पुर्जों से भगवान शिव की एक अत्यंत विशाल, भव्य और मनमोहक प्रतिमा तैयार की है. लगभग 5 क्विंटल वजनी इस आकर्षक प्रतिमा को आकार देने में 12 से 15 कलाकारों की संयुक्त टीम को करीब तीन महीने का लंबा समय लगा. कई धातुओं के पार्ट्स से बनी है प्रतिमा इस अद्भुत प्रतिमा के निर्माण के लिए कलाकारों ने लोहे, स्टील, चांदी, पीतल, तांबा सहित अन्य धातुओं खराब हो चुके पुर्जों का उपयोग किया है. कलाकारों ने अपनी अटूट मेहनत और हुनर के दम पर कबाड़ की इन सामग्रियों को एकत्रित कर भगवान शिव के का अनोखा स्वरूप दिखाया कि शिव हर कंड़ में व्याप्त हैं और निराकार और साकार दोनों हैं. निर्मित की गई इस अनूठी शिव प्रतिमा को नगर के ऐतिहासिक मठ मंदिर परिसर में स्थापित किया गया है. सिवनी में इस तरह दे रहे कंड़-कंड़ में शंकर का संदेश (Etv Bharat) सनातनी परंपरा, भारतीय कला और स्क्रैप आर्ट का अनोखा संगम