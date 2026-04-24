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अखंड हिंद केसरी 'डुंगरिया किंग' को अंतिम विदाई, ऊंची कद-काठी, ताकत व फुर्ती की चर्चा

अखंड हिंद केसरी 'डुंगरिया किंग' को अंतिम विदाई ( ETV BHARAT )

लोग कहते हैं कि डुंगरिया की दौड़ में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि एक खास लय और समझ भी नजर आती थी. पिछले 10 वर्षों में शायद ही कोई प्रतियोगिता ऐसी रही हो, जिसमें जुंगरिया किंग ने अपनी छाप न छोड़ी हो. उसने न केवल जीत हासिल की, बल्कि हर बार एक नया रिकॉर्ड और नया जोश भी पैदा किया.

डुंगरिया किंग' को अंतिम विदाई, ताकत व फुर्ती की चर्चा (ETV BHARAT)

डुंगरिया किंग सिर्फ एक बैल नहीं था, बल्कि वह एक पहचान बन चुका था. जब भी पट प्रतियोगिता का नाम लिया जाता था तो सबसे पहले डुंगरिया किंग का जिक्र होता था. उसकी ऊंची कद-काठी, ताकतवर शरीर और अद्भुत फुर्ती बाकी सभी बैलों से अलग बनाती थी. मैदान में उतरते ही उसका आत्मविश्वास और रफ्तार देखने लायक होती थी.

सिवनी : ‘डुंगरिया किंग’ अब इस दुनिया में नहीं रहे. इसके साथ ही पट प्रतियोगिता यानी बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता के एक युग का अंत हो गया. सिवनी के ग्राम बिहिरिया प्रतापगढ़ में 22 अप्रैल रात लगभग 11 बजे अखंड हिंद केसरी 'डुंगरिया किंग' ने अंतिम सांस ली. इसके साथ ही एक ऐसा अध्याय खत्म हो गया, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे. पिछले एक दशक से जिस बैल ने मैदान में अपना दबदबा कायम रखा, उसकी विदाई ने पट प्रेमियों के दिलों में गहरा खालीपन छोड़ दिया.

विरासत में मिला जुनून, जिसने रचा इतिहास

डुंगरिया की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ था बिहिरिया के मालगुजार आजिम पटेल का. पट प्रतियोगिता के प्रति उनका लगाव कोई नया नहीं था, बल्कि यह उनके परिवार की विरासत रही है. इसी जुनून ने उन्हें डुंगरिया को सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी की तरह तैयार करने के लिए प्रेरित किया. आजिम पटेल ने डुंगरिया की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी. उसकी डाइट, ट्रेनिंग और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता था. यही कारण था कि डुंगरिया ने मैदान में लगातार शानदार प्रदर्शन किया और एक के बाद एक खिताब अपने नाम किए.

बैलगाड़ी दौड़ के बेताज बादशाह की मौत ने झकझोरा (ETV BHARAT)

उपलब्धियों का स्वर्णिम सफर

डुंगरिया किंग का करियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा. उसने अपने जीवन में ‘8888’ और ‘अखंड हिंद केसरी’ जैसे कई बड़े और प्रतिष्ठित खिताब जीते. मध्य प्रदेश में पट प्रतियोगिता के शौकीनों के बीच वह ‘एमपी किंग’ के नाम से जाना जाता था. उसकी हर जीत के साथ लोगों का उत्साह बढ़ता गया. गांवों में जब भी पट प्रतियोगिता होती, लोग बेसब्री से इंतजार करते कि कब डुंगरिया मैदान में उतरेगा. उसकी एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ जुट जाती थी.

नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई (ETV BHARAT)

नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

डुंगरिया किंग का अंतिम संस्कार अगले दिन ग्राम बिहिरिया में किया गया. इस दौरान भावुक माहौल देखने को मिला. बड़ी संख्या में ग्रामीण और पट प्रेमी वहां मौजूद रहे. लोगों ने नम आंखों से अपने इस पसंदीदा सितारे को अंतिम विदाई दी. कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक बैल नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा था. अंतिम संस्कार के दौरान कई लोग भावुक हो उठे और आंखों से आंसू बहते नजर आए.