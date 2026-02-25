ETV Bharat / state

महाराष्ट्र एमपी होंगे कनेक्ट, फर्राटे भरेंगी गाड़ियां, 2500 करोड़ की लागत से बनेगी फोरलेन सड़क

मध्य प्रदेश के सिवनी से महाराष्ट्र के सावनेर तक 150 किलोमीटर की फोरलेन सड़क का होगा निर्माण, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के विकास को मिलेगी गति.

4 LANE ROAD BETWEEN SEONI SAONER
महाराष्ट्र एमपी की होगी शानदार कनेक्टिविटी (Source: Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 8:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिवनी/छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के सिवनी से महाराष्ट्र के सावनेर तक 2,500 करोड़ की लागत से बनने वाली 150 किलोमीटर फोरलेन सड़क का निर्माण काम जल्द ही शुरू होगा. फोरलेन निर्माण को लेकर सांसद बंटी विवेक साहू ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था. जिसके जबाव में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद बंटी विवेक साहू को पत्र भेजकर फोरलेन निर्माण को लेकर की जाने वाली प्रक्रिया से अवगत कराया.

मध्य प्रदेश के सिवनी से महाराष्ट्र के सावनेर तक बनेगी फोरलेन

सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि "केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2,500 करोड़ की लागत से बनने वाले छिंदवाड़ा से सावनेर और छिंदवाड़ा से सिवनी के 150 किलोमीटर फोरलेन मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके निर्माण को लेकर विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है." केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सांसद बंटी विवेक साहू को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 547 छिंदवाड़ा से सावनेर एवं 347 छिंदवाड़ा से सिवनी को फोरलेन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है.

Seoni 150 km Four lane road till Saoner
सांसद बंटी विवेक साहू (ETV Bharat)

शासन स्तर पर ट्रैफिक सर्वेक्षण कराया गया था

सरकार के ट्रैफिक सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर और इन सड़कों पर ब्लैक स्पॉटस की उपस्थिति, सामाजिक व आर्थिक महत्व तथा पर्यटन स्थलों से जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए फोरलेन चौड़ीकरण के लिए डिटेल परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति संबंधी निविदाएं प्राप्त कर ली गई हैं. डीपीआर के तैयार होने एवं उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जायेगी. पत्र के अनुसार केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग ने फोरलेन के निर्माण को लेकर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है. कार्यवाही पूरी होते ही अब जल्द ही नेशनल हाइवे 547 छिंदवाड़ा से सावनेर एवं 347 छिंदवाड़ा से सिवनी को फोरलेन में कन्वर्ट करने का काम प्रारंभ कर दिया जायेगा.

ये भी पढ़ें

छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा के विकास को मिलेगी गति

सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि "छिंदवाड़ा से सावनेर तक फोरलेन सड़क का निर्माण हो जाने से जहां जिले के निवासियों को आवागमन में सुविधा होगी वहीं छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा के विकास को गति भी मिलेगी. अभी छिन्दवाड़ा से नागपुर तक जाने में लगभग 4 घण्टे का समय लगता है जो कि घटकर 2 घण्टे का रह जायेगा, वहीं दुर्घटनाएं भी कम होंगी.फोरलेन बन जाने से छिंदवाड़ा और सौंसर में नये उद्योग खुलने की संभावनाएं भी बढ़ जायेंगी. दोनों जिलों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

4 LANE ROAD BETWEEN SEONI SAONER
सिवनी से महाराष्ट्र के सावनेर तक 150 किलोमीटर की फोरलेन सड़क (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा जिला महानगरों की तर्ज पर विकसित हो रहा है. कई बड़ी औद्योगिक इकाईयां भी जिले में संचालित हैं. भविष्य में यहां पर कृषि आधारित उद्योग भी स्थापित किये जाने हैं. यहां कन्हान नदी पर 4 हजार करोड़ की लागत वाले छिंदवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स का काम जारी है. वहीं पेंच व्यवर्तन सिंचाई परियोजना जिसकी लागत लगभग ढाई हजार करोड़ है वह भी पूरी हो गई है. फोरलेन सड़क बन जाने से इन परियोजनाओं का लाभ भी जिलेवासियों को जल्द ही मिल सकेगा".

TAGGED:

SEONI SAONER ROAD FOUR LANE
SEONI NEWS UPDATE
SEONI 4 LANE 2500 CRORE COST
SEONI 150 KM FOUR LANE ROAD
4 LANE ROAD BETWEEN SEONI SAONER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.