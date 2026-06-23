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नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी अफसर की सजा बरकरार, कोर्ट ने सुनाया था सात वर्ष का कठोर कारावास

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में 12 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के दोषी अफसर की सजा को बरकरार रखा है. यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने दिया है.

वर्ष 2015 में रामपुर जिले के कोतवाली थाने में दर्ज इस मामले में अभियुक्त अफसर पर आरोप था कि उसने बाजार में 12 वर्षीय बच्चे को बहला फुसलाकर बैटरी रिक्शे में बैठाया और शाहाबाद गेट के पास एक खेत में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया.

रामपुर की विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट ने अफसर को आईपीसी की धारा 323, 377 व पॉक्सो एक्ट की धारा चार के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. जेल अपील दाखिल कर सजा के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के बयान और ट्रायल के दौरान लिए गए साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है. अभियोजन पक्ष ने पॉक्सो एक्ट की धारा 29 व 30 के तहत आधारभूत तथ्य साबित किए हैं. ऐसे में ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि या विकृति नहीं है. कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि अभियुक्त अब तक लगभग सात वर्ष जेल में बिता चुका है और उसे सीआरपीसी की धारा 428 के तहत इस अवधि का लाभ मिलेगा.

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