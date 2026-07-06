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49 साल पहले रिश्वत लेते पकड़े गए लेखपाल की सजा बरकरार, कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए दिया चार सप्ताह का समय

अप्रैल 1977 में लेखपाल को 300 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था. जमानत पर बाहर था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 9:55 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 साल पुरानी आपराधिक अपील को खारिज करते हुए 300 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए एक चकबंदी लेखपाल की सजा बरकरार रखी है. न्यायमूर्ति संजीव कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक वर्ष कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए आरोपी की शेष सजा काटने के लिए चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सतर्कता अधिकारियों और स्वतंत्र सार्वजनिक गवाहों द्वारा जाल बिछाने की कार्यवाही की पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है तो प्राथमिक शिकायतकर्ता की जांच न होना भ्रष्टाचार के मामले के लिए घातक नहीं है. कानपुर की तहसील में चकबंदी विभाग में लेखपाल के पद पर तैनात महेश चंद ने कानपुर के पांचवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 1985 के दोषसिद्धि आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील की थी.

ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 161 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5(2) के तहत दोषी पाया था. वीरेंद्र सिंह का उसी गांव की एक महिला के विरुद्ध एक मुकदमा लंबित था. चकबंदी कार्यवाही के दौरान चकबंदी अधिकारी द्वारा दोनों को अलग-अलग चक आवंटित किए गए थे. इसी मामले में एक अपील चकबंदी अधिकारी के समक्ष लंबित थी.

एक अप्रैल 1977 की सुबह लेखपाल महेश चंद और कानूनगो चंद्र सेन, वीरेंद्र सिंह के साथ उसी बस में सवार हुए तथा विपक्षी की अपील को खारिज कराने का वादा करते हुए 400 रुपये की रिश्वत की मांग की. वीरेंद्र सिंह ने मौके पर ही कानूनगो को 100 रुपये दे दिए. बाद में उन्होंने कानपुर में अपने बेटे से संपर्क किया. दोनों ने मिलकर कानपुर के सतर्कता विभाग के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

उसके बाद सुनियोजित जाल बिछाया गया और 100 रुपये के तीन नोटों पर फिनोलफथेलिन पाउडर से निशान लगाए गए. वीरेंद्र सिंह ने होटल में महेश चंद को वे तीन करेंसी नोट दिए, जिन्होंने उन्हें अपनी पैंट की जेब में रख लिया और उनसे कहा कि उनके चक को कोई नुकसान नहीं होगा. सतर्कता दल ने महेश चंद की तलाशी ली और उसके पास से 3 करेंसी नोटों के साथ एक कलाई घड़ी बरामद की. जब उसके हाथों और जेबों को सोडियम कार्बोनेट के घोल से धोया गया तो वे लाल हो गए, जिससे चिह्नित नोटों के साथ उसके संपर्क की पुष्टि हुई.

परीक्षण अदालत ने सह अभियुक्त कानूनगो को बरी कर दिया, वहीं महेश चंद को दोषी ठहराया. महेश ने बाद में जमानत हासिल कर ली और हाईकोर्ट में अपील की, जो चार दशक से अधिक समय तक लंबित रही.

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