गजब! सजा छह महीने की और 20 साल से चल रहा ट्रायल, हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

वरिष्ठ नागरिक के मामले में प्रयागराज के ट्रायल कोर्ट की सुस्ती पर पीठासीन अधिकारी को चेतावनी

इलाहाबाद हाईकोर्ट. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 6:55 PM IST

प्रयागराजः छह महीने की सजा वाले अपराध का ट्रायल 20 साल में भी पूरा नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है. वरिष्ठ नागरिक के मामले में ट्रायल कोर्ट और अभियोजन की सुस्ती को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया है.

ट्रायल कोर्ट के कामकाज में कुछ गड़बड़ः मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने कहा कि ट्रायल कोर्ट कोर्ट बार-बार सुनवाई टाल रही है और अभियोजन पिछले 13 सालों से एक भी गवाह पेश नहीं कर पाया. जिसकी वजह से 73 साल के आरोपी को परेशान किया गया. कोर्ट ने कहा, इससे लगता है कि ट्रायल कोर्ट के कामकाज में कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है. कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को चेतावनी दी है कि वह एक महीने के अंदर ट्रायल पूरा करें नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

एक भी गवाह नहीं किया पेशः याचिका प्रयागराज के 73 वर्षीय श्रीश कुमार मालवीय ने दायर की थी. उन्होंने अपने खिलाफ 2005 में दर्ज हुए जन प्रतिनिधत्व अधिनियम के मुकदमे में जल्दी सुनवाई का आदेश देने की मांग की थी. इस अपराध में अधिकतम छह महीने तक की सज़ा हो सकती है, फिर भी कार्यवाही 20 साल से चल रही है. ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट को देखने के बाद हाई कोर्ट ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि आरोपी पिछले 13 सालों से नियमित रूप से पेश हो रहा है, लेकिन अभियोजन एक भी गवाह पेश करने में नाकाम रहा है.

7 साल बाद आरोप तय कियाः कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्जशीट 9 सितंबर, 2005 को जमा की गई थी लेकिन आरोप सात साल बाद 2012 में तय किए गए. तब से ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को पेश करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया और अभियोजन को आसानी से तारीखें दे रहा है. गवाहों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी लगभग 11 साल की देरी के बाद दिसंबर 2023 में ही जारी किए गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. कोर्ट ने कहा यह बहुत गंभीर मामला है, जहां लगभग 73 साल के एक सीनियर सिटीजन को ट्रायल कोर्ट परेशान कर रहा है. पहली नज़र में रिकॉर्ड देखने पर ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट अपना काम करने में सुस्त है.

