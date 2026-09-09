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स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में पिछड़ा कानपुर; IIT के सेंसर सुधारेंगे औद्योगिक नगरी की हवा

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में कानपुर पर लगा दाग. देश में पांचवें से सीधे 11वें स्थान पर पहुंचा जिला.

IIT के सेंसर सुधारेंगे औद्योगिक नगरी की हवा.
IIT के सेंसर सुधारेंगे औद्योगिक नगरी की हवा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
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कानपुर: कुछ दिनों पहले केंद्र से जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 की रिपोर्ट में औद्योगिक नगरी कानपुर का स्थान 5वें से सीधे 11वें पायदान पर खिसक गया है. शहर के लोग जिस टूटी, उखड़ी सड़कों से हवा में फैलने वाली धूल को लेकर अपनी खीझ नगर निगम अफसरों पर निकालते थे, वही बात आखिर सच साबित हुई.

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने भी माना कि निर्माण और सड़कों की धूल से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है. अब नगर निगम के अफसरों ने आगामी साल के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए IIT कानपुर की संस्था ऐरावत फाउंडेशन के साथ करार किया है.

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय. (Video Credit: ETV Bharat)

पिछले छह सालों में शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स

साल एयर क्वालिटी इंडेक्स
2020 149
2021150
2022133
2023118
2024118
2025138

- सभी आंकड़े प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से दिए गए हैं.

पहली बार हुए इस करार के माध्यम से शहर के 150 से अधिक स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) आधारित लो कॉस्ट एयर क्वालिटी सेंसर्स लगा दिए गए हैं. इनसे कुछ देर में ही नगर निगम अफसरों को यह जानकारी मिल जाएगी, कि जिस चौराहे पर हवा जहरीली हो रही है और उसका क्या कारण है?

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने कहा कि आगामी तीन से चार महीने में स्थिति काफी हद तक सुधार लेंगे. बाकायदा इसका पोर्टल तैयार कराया गया है, जिसमें हर दिन वायु प्रदूषण के स्तर का डाटा सामने आता है.

एयर क्वालिटी इंडेक्स के मानक

वैल्यू कैटेगरी
0-50 अच्छा
51-100संतोषजनक
101-200मध्यम
201-300खराब
301-400बहुत खराब
401-500गंभीर

लखनऊ-दिल्ली समेत कई शहरों में काम: ऐरावत फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था की ओर से लखनऊ, दिल्ली समेत कई अन्य शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

जैसे ही सेंसर से ये डिटेक्ट होगा, कि कहीं पर कूड़ा जलाया जा रहा है, या बहुत अधिक धूल उड़ रही है तो आटोमैटिक मैसेज संबंधित विभाग के अफसरों तक पहुंच जाएगा. इससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा.

शहर में बिगड़ती सेहत के पीछे प्रमुख कारण

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