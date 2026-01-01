ETV Bharat / state

दुर्गम क्षेत्र गोगुंडा में सुकमा जिला प्रशासन की दस्तक, नए साल में भरोसे और विकास की नई शुरुआत



सुकमा : नए वर्ष के पहले ही दिन शासन के संकल्प को जमीन पर उतारने की कोशिश शुरु हो गई है. सुकमा जिला प्रशासन की टीम धुर नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्र के ग्राम गोगुंडा में पहुंची. कलेक्टर और एसपी दल बल के साथ गोगुंडा पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया. सुबह साढ़े 7 बजे कलेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में कलेक्टर-एसपी की संयुक्त टीम घने जंगल, कठिन रास्तों और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों को पार कर गोगुंडा आई. कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण सहित प्रशासनिक अमला भी मौजूद था .







गोगुंडा में ही मिलेगा राशन, नहीं करनी पड़ेगी लंबी दूरी तय



ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी राहत की घोषणा ये रही कि अब गोगुंडा में ही राशन का भंडारण और वितरण किया जाएगा. इसके लिए पीडीएस भवन की स्वीकृति भी दे दी गई है. नए वर्ष से ही गांव में राशन वितरण शुरू होगा, जिससे ग्रामीणों को अब बड़ेसेट्टी तक की कठिन यात्रा नहीं करनी पड़ेगी. साथ ही ई-केवाईसी, राशन कार्ड में नाम जोड़ने और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए.

भरोसे और विकास की नई शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





पानी, सड़क, बिजली और आवास को मिली प्राथमिकता



कलेक्टर ने पेयजल, सड़क, बिजली और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. मुलेर से गोगुंडा मार्ग को चिन्हांकित कर शीघ्र सुधार कार्य सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए, ताकि आवागमन आसान हो और प्रशासनिक सेवाएं निर्बाध रूप से गांव तक पहुंच सकें. महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर आजीविका के अवसर सृजित करने पर भी जोर दिया गया.





स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पीड़ितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण



ग्रामीणों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित जांच, स्वास्थ्य शिविर और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए गए. इस दौरान कलेक्टर ने आईडी ब्लास्ट से प्रभावित पीड़ित से मुलाकात कर उनकी स्थिति जानी और उन्हें कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए. यह कदम प्रशासन की मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है.

IED ब्लास्ट प्रभावित को सहायता देने के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





विकास कार्यों को मिली मंजूरी, आजीविका पर भी फोकस



गोगुंडा में स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी, आवास स्वीकृतियां और मोहल्ला-पारा संपर्क मार्ग जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई. पशुपालकों को सशक्त बनाने के लिए पशुशेड प्रकरण तैयार कर पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के निर्देश भी दिए गए.





शत-प्रतिशत सेचुरेशन का लक्ष्य

कलेक्टर अमित कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गोगुंडा क्षेत्र में शासन की सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए नियमित निरीक्षण, सतत निगरानी और संवेदनशील दृष्टिकोण से कार्य करने पर बल दिया गया. इस अवसर पर जिला सीईओ मुकुंद ठाकुर, डीएफओ अक्षय भोंसले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. गोगुंडा का यह दौरा केवल निरीक्षण नहीं, बल्कि सुदूर अंचलों में भरोसे और विकास की मजबूत नींव के रूप में देखा जा रहा है, जहां शासन खुद चलकर जनता के बीच पहुंचा और नए वर्ष में नई उम्मीद जगा गया.