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दिल्ली में लूटपाट की सनसनीखेज वारदात, बदमाशों ने व्यापारी और उसके पिता को बनाया निशाना

दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र में 23 मार्च 2026 को बदमाशों ने एक युवक और उसके पिता को बनाया निशाना,घटना के बाद व्यापारियों की बढ़ी चिंता

कूचा महाजनी में सोने के व्यापार से जुड़े व्यापारी से लूट
कूचा महाजनी में सोने के व्यापार से जुड़े व्यापारी से लूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 5:53 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में लूटपाट का एक सनसनीखेज मामला सामाने आया है, जिसने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. वारदात 23 मार्च 2026 की रात थाना सीलमपुर क्षेत्र में हुई, जहां बदमाशों ने एक युवक और उसके पिता को निशाना बनाकर उनसे बड़ी लूट को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना के बाद इलाके के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

कूचा महाजनी में सोने के व्यापार से जुड़े व्यापारी से लूट

पीड़ित प्रथम बंसल (24 वर्ष), जो चांदनी चौक के कूचा महाजनी में सोने के व्यापार से जुड़े हैं, अपने पिता के साथ रात करीब 8:30 बजे स्कूटी से घर लौट रहे थे. दोनों शाहदरा के रामनगर स्थित अपने घर जा रहे थे. जैसे ही वे वेलकम मेट्रो स्टेशन और सीलमपुर फ्लाईओवर के पास, डीसीपी नॉर्थ-ईस्ट कार्यालय से कुछ दूरी पर पहुंचे, तभी पीछे से एक स्कूटी सवार दो युवकों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी.

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लूटपाट की सनसनीखेज वारदात (ETV Bharat)


स्कॉर्पियो गाड़ी पर आए लूट के आरोपी

टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. इसी दौरान एक काली गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसमें सवार दो अन्य बदमाश भी मौके पर पहुंच गए. चारों आरोपियों ने मिलकर प्रथम और उनके पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी. जब प्रथम ने विरोध करने की कोशिश की, तो बदमाशों ने उन्हें बंदूक की नोक पर धमकाया. इसके बाद आरोपियों ने पीड़ितों से सोने की चेन, एक सोने की बिस्किट (गोल्ड बार), स्कूटी और मोबाइल फोन लूट लिया और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की.

स्कॉर्पियो गाड़ी पर आए लूट के आरोपी
स्कॉर्पियो गाड़ी पर आए लूट के आरोपी (ETV Bharat)

मामले पर पुलिस ने दी जानकारी

सीपी नार्थ ईस्ट आशीष कुमार मिश्रा ने बताया सूचना मिलते ही इलाके में अलर्ट जारी किया गया और संदिग्ध स्कॉर्पियो (UP16EU4040) को भोपुरा बॉर्डर के पास ट्रेस भी किया गया. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए. इस मामले में थाना सीलमपुर में FIR नंबर 117/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 309(6)/3/5 के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है

कूचा महाजनी में सोने के व्यापार से जुड़े व्यापारी से लूट
कूचा महाजनी में सोने के व्यापार से जुड़े व्यापारी से लूट (ETV Bharat)
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