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मेरठ: BSF जवान की हत्या का सनसनीखेज खुलासा: 'इश्क' और 'टोका-टाकी' बनी मौत की वजह, 5 गिरफ्तार

शादी में आया BSF जवान की हत्या, बंगाल के मालदा की 78वीं वाहिनी में तैनात था जवान.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 6:32 PM IST

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​मेरठ (इंचौली): पुलिस ने धनपुर गांव में हुए BSF जवान नैन सिंह हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है. मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत 5 आरोपियों को दबोच लिया है, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश कर, जेल भेज दिया है.


एसएसपी अविनाश पांडेय के अनुसार, पुलिस ​जांच में जो सच सामने आया है, वह बेहद चौंकाने वाला है. हत्या की मुख्य वजह अवैध संबंध और जवान द्वारा आरोपियों के साथ टोका-टाकी थी. मृतक नैन सिंह आरोपियों की संदिग्ध गतिविधियों और संबंधों का विरोध करता था, जो मुख्य आरोपी गुलशन को नागवार गुजरता था. इसी रंजिश में आरोपियों ने नैन सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

वारदात वाली रात, जब नैन सिंह गहरी नींद में था, तभी आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से उन पर हमला किया और गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले की छानबीन कर सभी आरोपियों के गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उनके निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है.


इस चुनौतीपूर्ण मामले का सफल अनावरण करने के लिए स्वॉट (SWAT) टीम देहात और इंचौली थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से काम किया. एसएसपी मेरठ ने पुलिस टीम की तत्परता और कार्यकुशलता को देखते हुए 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की है.

आपको बता दें, इंचौली थाने क्षेत्र के गांव धनपुर निवासी 36 वर्षीय नैन सिंह जाटव वर्ष 2011 में बीएसएफ में भर्ती हुआ था. वर्तमान में उनकी डयूटी बंगाल के मालदा की 78वीं वाहिनी में थी. छह मार्च को नैन सिंह अपने चाचा कमल सिंह के बेटे सूरज की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर गांव आया था.

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