सीलमपुर: चाय पी रहे बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, आरोपी ने खुद को भी किया घायल
दिल्ली के सीलमपुर इलाके में घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.आरोपी भी घायल कर लिया है.
Published : April 20, 2026 at 12:31 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में सोमवार सुबह घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया.
मृतक की पहचान इस्माइल के रूप में हुई है, जो सीलमपुर के जे-ब्लॉक के निवासी थे. जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह इस्माइल अपने घर के बाहर गली में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी दानिश नाम का युवक वहां पहुंचा. देखते ही देखते उसने इस्माइल पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
आरोपी ने खुद को भी किया घायल
इसी बीच आरोपी दानिश भी घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचा. बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुद को भी चाकू से घायल कर लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से सबूत जुटाए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि वारदात के पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट किया जा सके.
मृतक की बेटी, मेहजाबी ने बताया कि फिलहाल पुलिस आरोपी का इलाज होने के बाद उससे पूछताछ करेगी और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक इस्माइल और आरोपी दानिश के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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