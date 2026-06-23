500 CCTV खंगालने के बाद 1.5 करोड़ की लूट का खुलासा, कर्मचारी ने ही रची थी साजिश; आठ गिरफ्तार
उत्तरी जिला पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपये की हथियारबंद लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : June 23, 2026 at 3:09 PM IST
नई दिल्ली: उत्तरी जिला पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने 1.5 करोड़ रुपये की लूट की वारदात का पर्दाफाश कर दिया और आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात के पीछे मास्टरमाइंड उसी कंपनी का कर्मचारी निकला, जिसकी रकम लूटी गई थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.5 करोड़ रुपये नकद, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और स्कूटी समेत कई अहम सबूत बरामद किए हैं.
पुलिस के मुताबिक, 10 जून को नितिन और उसका सहयोगी करण करीब 1.5 करोड़ रुपये नकद दो बैगों में लेकर स्कूटी से जा रहे थे. जैसे ही वे इंद्रलोक के पास जखीरा फ्लाईओवर पहुंचे, बिना नंबर प्लेट की लाल पल्सर बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. एक आरोपी ने पिस्तौल तान दी और दोनों बैग लूटकर फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी राजा बंथिया के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गईं. पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी जांच शुरू की. जांच में पता चला कि लुटेरे पश्चिम विहार से ही नकदी ले जा रहे कर्मचारियों का पीछा कर रहे थे. इसी दौरान एक स्कूटी और मारुति स्विफ्ट कार की भूमिका भी सामने आई.
VIDEO | Delhi Police cracks Rs 1.4 crore Zakhira flyover heist after chase; 8 apprehended— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026
Deputy Commissioner of Police, North, Raja Banthia says, " the victims were on their way to chandni chowk when two bike-borne miscreants intercepted them near the zakhira flyover and robbed… pic.twitter.com/W0FVtfAuRi
जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी में काम करने वाला करण ही लालच में आकर अपने साथियों को नकदी की आवाजाही और लाइव लोकेशन भेज रहा था. उसके इनपुट पर वीरेश, मनप्रीत उर्फ ट्विंकल, विक्की और धीर सिंह ने पूरी साजिश रची. वारदात के बाद सभी आरोपी अलग-अलग राज्यों में भाग गए. पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में 11 दिन तक करीब 4000 किलोमीटर पीछा किया. आखिरकार सभी आरोपियों को दबोच लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में विक्की उर्फ गांजा और धीर सिंह जैसे शातिर अपराधी भी शामिल हैं, जिन पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
डीसीपी राजा बंथिया ने बताया कि
यह बेहद सुनियोजित लूट थी, जिसमें कंपनी के कर्मचारी ने अंदरूनी जानकारी देकर अपराधियों की मदद की. पुलिस की लगातार निगरानी, तकनीकी विश्लेषण और जमीनी कार्रवाई के चलते पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में बरामदगी और पूछताछ के आधार पर आगे की जांच जारी है.
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