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500 CCTV खंगालने के बाद 1.5 करोड़ की लूट का खुलासा, कर्मचारी ने ही रची थी साजिश; आठ गिरफ्तार

नई दिल्ली: उत्तरी जिला पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने 1.5 करोड़ रुपये की लूट की वारदात का पर्दाफाश कर दिया और आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात के पीछे मास्टरमाइंड उसी कंपनी का कर्मचारी निकला, जिसकी रकम लूटी गई थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.5 करोड़ रुपये नकद, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और स्कूटी समेत कई अहम सबूत बरामद किए हैं.

पुलिस के मुताबिक, 10 जून को नितिन और उसका सहयोगी करण करीब 1.5 करोड़ रुपये नकद दो बैगों में लेकर स्कूटी से जा रहे थे. जैसे ही वे इंद्रलोक के पास जखीरा फ्लाईओवर पहुंचे, बिना नंबर प्लेट की लाल पल्सर बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. एक आरोपी ने पिस्तौल तान दी और दोनों बैग लूटकर फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी राजा बंथिया के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गईं. पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी जांच शुरू की. जांच में पता चला कि लुटेरे पश्चिम विहार से ही नकदी ले जा रहे कर्मचारियों का पीछा कर रहे थे. इसी दौरान एक स्कूटी और मारुति स्विफ्ट कार की भूमिका भी सामने आई.