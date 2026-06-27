सिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात युवक का शव बरामद, पहचान में जुटी पुलिस
रांची में रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : June 27, 2026 at 4:39 PM IST
रांचीः जिले के सिल्ली प्रखंड स्थित मुरी ओपी क्षेत्र में शनिवार को रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव जोबला रेलवे फाटक के समीप मुरी-सिल्ली रेलखंड की डाउन लाइन पर किलोमीटर संख्या 356/20-22 के पास बरामद किया गया. घटना की सूचना मिलते ही मुरी ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.
सोशल मीडिया के जरिए कराई जा रही मृतक की पहचान
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए रांची स्थित रिम्स भेज दिया. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस उसकी शिनाख्त कराने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर साझा कर लोगों से सहयोग की अपील कर रही है.
आसपास के लोगों से पूछताछ
मुरी ओपी पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान होने के बाद घटना के संबंध में और अधिक जानकारी जुटाई जा सकेगी. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि युवक की पहचान और घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा मौत के कारणों का खुलासा
'प्रथम दृष्टया मामला चलती ट्रेन से गिरने के कारण हुई मौत का प्रतीत होता है. हालांकि पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संभावित पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है.'- विकास कुमार, मुरी ओपी प्रभारी
विकास कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन छानबीन में जुटी हुई है.
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