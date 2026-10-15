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प्रतापगढ़ में युवक की शव मिलने से इलाके में हड़कंप, भाई ने बताया प्रेम प्रसंग का मामला

प्रतापगढ़ में युवक की शव मिलने से इलाके में हड़कंप ( Photo credit: ETV Bhara )

प्रतापगढ़: जनपद के थाना लालगंज क्षेत्र स्थित शीतलामऊ नहर के पास बुधवार को एक व्यक्ति की शव मिलने से इलाके में संसनी फैल गई. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है.

क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के अनुसार, मृतक के भाई ने बताया कि व्यापारी उमाशंकर 14 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे फेरी लगाकर घर लौटे और रात करीब 8 बजे मोटरसाइकिल से दुर्गा पंडाल देखने निकले थे. लेकिन, काफी देर तक न आने पर भाभी ने परिवार को सूचना दी कि भईया शाम से लापता हैं. फोन भी बंद आ रहा है.