प्रतापगढ़ में युवक की शव मिलने से इलाके में हड़कंप, भाई ने बताया प्रेम प्रसंग का मामला
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा, मामले की जांच की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:47 PM IST
प्रतापगढ़: जनपद के थाना लालगंज क्षेत्र स्थित शीतलामऊ नहर के पास बुधवार को एक व्यक्ति की शव मिलने से इलाके में संसनी फैल गई. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है.
क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के अनुसार, मृतक के भाई ने बताया कि व्यापारी उमाशंकर 14 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे फेरी लगाकर घर लौटे और रात करीब 8 बजे मोटरसाइकिल से दुर्गा पंडाल देखने निकले थे. लेकिन, काफी देर तक न आने पर भाभी ने परिवार को सूचना दी कि भईया शाम से लापता हैं. फोन भी बंद आ रहा है.
इसके बाद परिजनों ने खोज-बीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नही मिला. तभी अगले दिन सुबह 7:30 बजे सूचना मिली कि काली माता मंदिर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है. मौके पर पहुंचा तो देखा भाई का शव पानी में पड़ा था. सिर पर चोट के निशान थे और सीना कुचला हुआ था. बाइक बगल में खड़ी थी.
मामले में मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है. वादी के मुताबिक, मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग शहंशाह, निवासी धारूपुर, थाना लालगंज के साथ चल रहा था. परिवार के लोग मृतक की पत्नी पर शहंशाह से संबंध खत्म करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन वह लगातार उसके संपर्क में थी. शहंशाह पहले भी मृतक से कई बार मारपीट कर चुका था. मृतक के भाई ने हत्या के पीछे इसी विवाद को वजह बताते हुए मृतक की पत्नी, शहंशाह और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआऱ दर्ज कराया है.
फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हर पहलू को बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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