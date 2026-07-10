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दिल्ली के मंगोलपुरी में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बाहरी जिला के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र से एक युवक का शव मिलने की घटना सामने आई है. वाई ब्लॉक इलाके में काली मंदिर के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

यह घटना मंगोलपुरी थाना क्षेत्र के वाई ब्लॉक 901 बस स्टैंड से पहले, काली मंदिर के सामने की है, जहां सुबह स्थानीय लोगों ने एक युवक को सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़ा देखा. काफी देर तक कोई हरकत नहीं होने पर लोगों ने तुरंत पीसीआर को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद मंगोलपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके की जांच-पड़ताल कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई.

जांच के दौरान युवक की पहचान 30 वर्षीय शब्बीर के रूप में हुई. परिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की. परिजनों के अनुसार शब्बीर लंबे समय से पुरानी बीमारी से पीड़ित था. परिवार का कहना है कि वह बुधवार रात घर से निकला था, लेकिन सुबह उन्हें उसके मौत की सूचना मिली. घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.