तालाब किनारे प्लास्टिक के कट्टे में मिला नवजात का शव, मुंह पर बंधा था कपड़ा...सुपका में सनसनी
पुलिस प्री मेच्योर डिलीवरी से पैदा बच्चे को डीडवाना अस्पताल ले गई, जहां जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.
Published : September 28, 2026 at 7:48 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले से सोमवार को ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया. जिले के बरड़वा थाने इलाके के सुपका गांव से ममता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां लावारिस हालत में बोरे में लिपटा नवजात बच्चे का शव मिला. मासूम का मुंह कपड़े से बांधा गया था ताकि उसकी रोने की आवाज किसी को सुनाई न दे सके. नवजात प्री मेच्योर डिलीवरी से पैदा हुआ था.
बरड़वा थाने के सहायक उप निरीक्षक दशरथ सिंह ने बताया कि आज सीकर रोड पर सुपका गांव में लोगों को तालाब किनारे प्लास्टिक के बोरे में नवजात बच्चा मिला. बोरा झाड़ियों के बीच फेंका गया था. उन्होंने बरड़वा पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात को डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया. बच्चे का मुंह कपड़े से बांधा गया था.
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गांव में सनसनी: एएसआई दशरथ सिंह ने बताया कि चिकित्सकों के अनुसार, मृत बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी से हुआ था. उसका जन्म 5 से 7 घंटे पहले हुआ था. नवजात के शव को मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. नवजात मिलने से गांव में सनसनी फैल गई. एएसआई सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. पता लगा रहे हैं कि इसे किसने फेंका?.
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