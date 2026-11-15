दिल्ली के बवाना में डबल मर्डर से सनसनी: भाई की हत्या का बदला लेने के लिए युवक ने हमलावर को उतारा मौत के घाट
बाहरी उत्तरी दिल्ली के बवाना इलाके में रविवार को आपसी झगड़े और फिर हुई गोलीबारी में दो युवकों का जान चली गई.
Published : November 15, 2026 at 1:30 PM IST
नई दिल्ली: आउटर नॉर्थ दिल्ली के बवाना इलाके में स्थित पूठ खुर्द गांव में रविवार तड़के दोहरे हत्याकांड (डबल मर्डर) की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. आपसी झगड़े के बाद हुई गोलीबारी और फिर जवाबी हमले में दो युवकों की जान चली गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.
दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 14-15 नवंबर 2026 की दरमियानी बवाना थाने को एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल महर्षि वाल्मीकि अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया था. मृतक की पहचान पूठ खुर्द गांव निवासी 27 वर्षीय सचिन के रूप में हुई है, जिसके सीने में गोली लगी थी.
Delhi: A double murder occurred in Pooth Khurd village under Delhi's Bawana police station limits around midnight on November 15, 2026. Following a quarrel, Sonu alias Pradeep shot 27-year-old Sachin dead, and Sachin's brother, Naresh, fatally retaliated against Sonu. Police have apprehended Naresh, while further investigation is underway. (Visuals from the spot)— IANS (@ians_india) November 15, 2026
गौशाला से शुरू हुई खूनी जंग
अस्पताल से जानकारी जुटाने के बाद पुलिस की टीम जब घटनास्थल यानी पूठ खुर्द गांव स्थित मृतक सचिन के परिवार की गौशाला में पहुंची, तो वहां का नजारा देख दंग रह गई. क्राइम सीन की जांच के दौरान गौशाला में खून के धब्बे और कारतूस के 3 खाली खोखे बरामद हुए.
पुलिस ने जब आसपास के इलाके की छानबीन तेज की, तो गौशाला से महज 100 मीटर की दूरी पर पास की एक गली में एक और युवक का शव पड़ा मिला. दूसरे मृतक की शिनाख्त भी पूठ खुर्द गांव के ही रहने वाले सोनू उर्फ प्रदीप के रूप में हुई.
सीसीटीवी फुटेज से खुला दोहरे कत्ल का राज
एक ही रात में दो शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तुरंत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की. जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस के मुताबिक, किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद सोनू उर्फ प्रदीप ने गौशाला में सचिन को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई.अपने भाई सचिन की हत्या से गुस्साए उसके भाई नरेश ने मौके से भाग रहे सोनू उर्फ प्रदीप को दबोच लिया. गली में ले जाकर नरेश ने उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी.
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जांच में यह मामला आपसी कहासुनी और बदले की कार्रवाई का लग रहा है, लेकिन दोनों के बीच झगड़े की असली वजह क्या थी, इसका पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ की जा रही है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है.
बवाना में एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या कर दी. इसके बाद जो युवक मरा था उसके भाई ने हत्या करने वाले की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है. मामले की छानबीन जारी है. - शोभित दी सक्सेना, डीसीपी आउटर-नॉर्थ
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