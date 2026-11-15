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दिल्ली के बवाना में डबल मर्डर से सनसनी: भाई की हत्या का बदला लेने के लिए युवक ने हमलावर को उतारा मौत के घाट

दिल्ली के बवाना में दो युवकों की मौत. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: आउटर नॉर्थ दिल्ली के बवाना इलाके में स्थित पूठ खुर्द गांव में रविवार तड़के दोहरे हत्याकांड (डबल मर्डर) की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. आपसी झगड़े के बाद हुई गोलीबारी और फिर जवाबी हमले में दो युवकों की जान चली गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 14-15 नवंबर 2026 की दरमियानी बवाना थाने को एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल महर्षि वाल्मीकि अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया था. मृतक की पहचान पूठ खुर्द गांव निवासी 27 वर्षीय सचिन के रूप में हुई है, जिसके सीने में गोली लगी थी.​