अमरोहा : निकाह से एक दिन पहले महिला की हत्या, खून से लथपथ मिला शव
उझारी कस्बा की घटना, रात में होने वाले शौहर के साथ थी महिला, सुबह मिला शव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 2:06 PM IST
अमरोहा: सैदनगली थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, यहां 40 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, घटना सैदनगली थाना क्षेत्र के उझारी कस्बा की है, जहां महिला का शव उसके किराए के मकान में खून से लथपथ हालत में मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान संभल जनपद निवासी आयशा अंसारी (40) पत्नी स्वर्गीय इदरीस के रूप में हुई है, जो अपने चार बच्चों के साथ उझारी में बस स्टैंड के पास किराए के मकान में रह रही थी.
पांच साल से पहले महिला के पति इदरीस की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, उसके बाद से ही वह अपने बच्चों के साथ यहां आ कर रह रही थी. बताया जा रहा है कि आयशा का निकाह बुधवार को संभल निवासी परवेज से होना था. उससे पहले यह वारदात हो गई.
परिजनों के अनुसार मंगलवार शाम परवेज संभल से उझारी स्थित महिला के घर पहुंचा था. रात में आयशा और परवेज एक ही चटाई पर सोए थे, जबकि बच्चे बाहर सो रहे थे. बुधवार सुबह जब बच्चे जागे तो उन्होंने अपनी मां का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा, जिसके बाद उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए.
इस मामले में अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया है कि सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.
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