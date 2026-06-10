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अमरोहा : निकाह से एक दिन पहले महिला की हत्या, खून से लथपथ मिला शव

अमरोहा: सैदनगली थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, यहां 40 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, घटना सैदनगली थाना क्षेत्र के उझारी कस्बा की है, जहां महिला का शव उसके किराए के मकान में खून से लथपथ हालत में मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान संभल जनपद निवासी आयशा अंसारी (40) पत्नी स्वर्गीय इदरीस के रूप में हुई है, जो अपने चार बच्चों के साथ उझारी में बस स्टैंड के पास किराए के मकान में रह रही थी.

पांच साल से पहले महिला के पति इदरीस की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, उसके बाद से ही वह अपने बच्चों के साथ यहां आ कर रह रही थी. बताया जा रहा है कि आयशा का निकाह बुधवार को संभल निवासी परवेज से होना था. उससे पहले यह वारदात हो गई.