ETV Bharat / state

दिल्ली के कल्याणपुरी में नवजात का शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नवजात को कौन फेंक गया.

Etv Bharat
नवजात शिशु (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 12, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक ढलाव घर में नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है.

इंदिरा कैंप स्थित ढलाव घर में नवजात के पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंचे निगम पार्षद धीरेंद्र बंटी गौतम ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली, वह तुरंत स्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने पहुंचकर नवजात की जांच की, जिसमें उसे मृत पाया गया. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि नवजात को किसने वहां फेंका और उसे फेंकने से पहले वह जीवित था या मृत. इस संबंध में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम से कराया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शिशु को वहां कौन छोड़कर गया.

घटना की खबर फैलते ही इलाके में आक्रोश और दुख का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए बेहद चिंताजनक हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

डीसीपी अभिषेक धानिया का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि शिशु की मौत कैसे हुई. फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- दिल्ली: पार्क में मिले लावारिस नवजात बच्चे को मिला जीवन, डॉक्टरों ने दी नई ज़िंदगी

ये भी पढ़ें- भयावह रूप ले रहा दिल्ली-NCR का प्रदूषण, गर्भवती महिलाओं-नवजात के लिए बेहद खतरनाक, हालात चिंताजनक

TAGGED:

KALYANPURI BABY FOUND
DELHI POLICE ON DEAD NEW BORN BABY
कल्याणपुरी में नवजात का शव
DEAD NEW BORN BABY FOUND IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.