ETV Bharat / state

दिल्ली के कल्याणपुरी में नवजात का शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक ढलाव घर में नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है.

इंदिरा कैंप स्थित ढलाव घर में नवजात के पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंचे निगम पार्षद धीरेंद्र बंटी गौतम ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली, वह तुरंत स्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने पहुंचकर नवजात की जांच की, जिसमें उसे मृत पाया गया. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि नवजात को किसने वहां फेंका और उसे फेंकने से पहले वह जीवित था या मृत. इस संबंध में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम से कराया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शिशु को वहां कौन छोड़कर गया.

घटना की खबर फैलते ही इलाके में आक्रोश और दुख का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए बेहद चिंताजनक हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.