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रामपुर दिनदहाड़े गैंगस्टर अपराधी की तीन गोली मारकर हत्या

रामपुर: बिलासपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है. डिबडिबा गांव में शराब के ठेके के बाहर बाइक सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस उसे आनन-फानन में सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान सांगा फॉर्म निवासी संदीप चौहान उर्फ सनी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि संदीप पर करीब 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वह करीब चार महीने पहले ही जेल से बाहर आया था. सांगा फॉर्म निवासी संदीप चौहान राइस मिल में बारदाना कटिंग का काम करता था. घटना के समय संदीप अपनी पत्नी शिवानी और छह माह की बेटी आराध्या के साथ था. वह बेटी को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गया था. डॉक्टर को दिखाने के बाद जब संदीप वापस लौट रहा था, तभी शराब के ठेके के पास उसकी कुछ जान-पहचान के लोगों से मुलाकात हो गई. संदीप अपनी पत्नी और बेटी को वहां से जाने के लिए कहकर कुछ देर वहीं रुक गया. इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे और संदीप पर फायरिंग शुरू कर दी.

फायरिंग की पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. हमलावरों ने करीब तीन राउंड फायर किए. संदीप को एक गोली कमर में जबकि दो गोलियां सिर में लगीं. गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. सूचना मिलते ही बिलासपुर पुलिस मौके पर पहुंची और संदीप को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से डिबडिबा गांव में सनसनी फैल गई.



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वायड और पुलिस की फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है.

मृतक की पत्नी शिवानी का कहना है कि संदीप की कई लोगों से दुश्मनी थी और इसी के चलते उसकी हत्या की गई हो सकती है. हालांकि हत्या किसने और क्यों की, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है.



पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि संदीप उर्फ सनी की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है. शराब के ठेके के पास बाइक से तीन लोग पहुंचे और उन्होंने संदीप पर फायरिंग की. अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई. पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं और हमलावरों की पहचान के प्रयास जारी हैं. फिलहाल पुलिस ने किसी भी आरोपी का नाम सामने नहीं आने की बात कही है. प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आएगी.