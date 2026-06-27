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नैनी झील में लगातार दूसरे दिन भी शव मिलने से हड़कंप, ऑल सेंट्स कॉलेज कंपाउंड निवासी महेंद्र चौहान के रूप में हुई शिनाख्त

नैनीताल: नैनी झील से लगातार दूसरे दिन शव मिलने की घटना से शहर में सनसनी फैल गई है. शनिवार सुबह झील में एक स्थानीय अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त कराई. मृतक की पहचान ऑल सेंट्स कॉलेज कंपाउंड निवासी महेंद्र चौहान के रूप में हुई.

नैनी झील में अधेड़ व्यक्ति का शव मिला: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह स्थानीय लोगों ने झील में शव उतराता देखा. जिसके बाद इसकी सूचना तत्काल मल्लीताल कोतवाली पुलिस को दी गई. पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को झील से बाहर निकाला और शिनाख्त के लिए रखा. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान महेंद्र चौहान के रूप में की.

शव की शिनाख्त महेंद्र चौहान के रूप में हुई: महेंद्र चौहान के बेटे ने बताया कि-