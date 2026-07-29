रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में 17 वर्षीय छात्रा का शव मिला, आत्महत्या की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
छात्रा का शव सबसे पहले उसके छोटे भाई ने देखा, पुलिस घटना की हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 29, 2026 at 1:47 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक 17 वर्षीय छात्रा का शव मिला है. छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के शिवनगर वार्ड नंबर-8 में हुई इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है.
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में 17 वर्षीय छात्रा का शव मिला: जानकारी के अनुसार, 17 वर्षीय छात्रा की पहचान निवासी शिवनगर वार्ड नंबर-8, ट्रांजिट कैंप के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि छात्रा शहर के ही पब्लिक स्कूल में कक्षा आठ में पढ़ती थी. परिवार में माता-पिता के अलावा दो भाई हैं. बड़ा भाई ब्लैंकेट फैक्ट्री में कार्य करता है, जबकि पिता नौकुचियाताल में नौकरी करते हैं और रोजाना काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं.
आत्महत्या की आशंका: परिजनों के मुताबिक, घटना मंगलवार देर शाम की है. उस समय घर पर छात्रा और उसके भाई मौजूद थे. छोटा भाई काम से वापस घर लौटा और कपड़े बदलने के लिए छत पर जाने लगा. जैसे ही उसने छत का दरवाजा खोला, वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए. उसे बहन के साथ अनहोनी का अहसास हुआ. उसने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और छात्रा को फंदे से नीचे उतारा.
आनन-फानन में परिजन और स्थानीय लोग उसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना तत्काल पिता को दी गई, जो नौकरी के कारण नौकुचियाताल में थे. पिता के घर पहुंचने के बाद बुधवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर घटना की सूचना दी गई.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: सूचना मिलते ही ट्रांजिट कैंप कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. इसके बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया.
जांच के बाद होगी कार्रवाई: ट्रांजिट कैंप कोतवाली प्रभारी धीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि-
पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर भेजी गई थी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और यदि जांच के दौरान कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं, तो उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
-धीरेंद्र सिंह सोलंकी, कोतवाली प्रभारी, ट्रांजिट कैंप-
फिलहाल छात्रा द्वारा यह कदम उठाने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस परिजनों से पूछताछ करने के साथ ही अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है. इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है.
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