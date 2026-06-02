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उन्नाव में माइनर किनारे दंपति के शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

उन्नाव: पुरवा थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक महिला और पुरुष के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम को लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार सोमवार को शाम लगभग 8 बजे थाना पुरवा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम रशीदपुर स्थित माइनर (नहर) के निकट एक महिला और एक पुरुष का शव पड़ा हुआ है. वहां एक मोटरसाइकिल खड़ी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.



पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों की मदद से दोनों मृतकों की पहचान कराई. मृतकों की पहचान अनिल कुमार शुक्ला (55 ) पुत्र रामप्रताप शुक्ला और सोनी (30) पत्नी अनिल कुमार शुक्ला निवासी ग्राम तुरी छविनाथखेड़ा, थाना पुरवा, जनपद उन्नाव के रूप में हुई. घटना की सूचना फैलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक जानकारी जुटाई. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.



थाना पुरवा पुलिस ने बताया कि दोनों शवों को पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही मृतकों के परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर उनकी गतिविधियों और घटनास्थल तक पहुंचने के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे कोई संदिग्ध परिस्थिति तो नहीं है.