बिजली बोर्ड में सीधी भर्ती वाले असिस्टेंट इंजीनियर्स की सीनियोरिटी बरकरार, प्रमोटी इंजीनियर्स की याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
अदालत ने सीधी भर्ती वाले इंजीनियर्स की सीनियोरिटी को सुरक्षित रखते हुए प्रमोटी इंजीनियर्स के दावों को खारिज कर दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 8:39 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य बिजली बोर्ड में सीधी भर्ती से आए असिस्टेंट इंजीनियर्स और प्रमोट होकर आए असिस्टेंट इंजीनियर्स के बीच चले आ रहे सीनियोरिटी विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने सीधी भर्ती वाले इंजीनियर्स की सीनियोरिटी बरकरार रखते हुए प्रमोटी इंजीनियर्स के दावों को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया.
मामले के अनुसार राज्य बिजली बोर्ड ने वर्ष 2013 में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए पदों का विज्ञापन निकाला था. चयनित उम्मीदवारों ने वर्ष 2015-16 में असिस्टेंट इंजीनियर्स (सिविल/मैकेनिकल) के पदों पर नियुक्ति पाई थी. इसी दौरान जनवरी 2014 में कुछ इंजीनियर्स को प्रमोशन कोटे के तहत असिस्टेंट इंजीनियर बनाया गया था.
बिजली बोर्ड ने 19 अगस्त 2017 को एक सीनियोरिटी लिस्ट जारी की थी. लिस्ट में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के वर्ष को आधार मानकर सीधी भर्ती वाले इंजीनियर्स को प्रमोटी इंजीनियरों से ऊपर यानी सीनियर स्थान दिया गया था. प्रमोटी इंजीनियरों का मुख्य तर्क था कि 2017 की सूची केवल एक प्रोविजनल यानी अस्थायी सीनियोरिटी लिस्ट थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद बदला जा सकता था. अदालत ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए पाया कि 2017 की प्रोविजनल सूची पर आई सभी आपत्तियों को बिजली बोर्ड ने फरवरी 2018 में ही विस्तार से खारिज कर दिया था. इसके बाद इसी लिस्ट के आधार पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के पदों पर प्रमोशन भी दिए गए थे. इसलिए केवल प्रोविजनल शब्द लिखे होने से इसका अंतिम चरित्र खत्म नहीं होता.
अदालत ने बोर्ड और संबंधित पक्षों के उस रवैये पर भी सवाल उठाए, जिसके तहत मुख्य अदालती मामले के लंबित रहने के दौरान दिसंबर 2021 में जल्दबाजी में नई सीनियोरिटी लिस्ट जारी कर प्रमोटी अधिकारियों को लाभ देने का प्रयास किया गया था. अदालत ने बिजली बोर्ड को आदेश दिए हैं कि 19 अगस्त 2017 की मूल सीनियोरिटी लिस्ट को बहाल किया जाए और उसी के आधार पर सभी परिणामी लाभों के साथ समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन किया जाए. अदालत ने प्रमोटी इंजीनियरों द्वारा दायर अन्य सभी याचिकाएं खारिज कर दीं.
सरकारी CBSE स्कूलों में टीचर्स-प्रिंसिपल्स की तैनाती जल्द पूरी करने के आदेश0
उधर, अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि सरकारी सीबीएसई स्कूलों में टीचर्स व प्रिंसिपल्स की नियुक्ति व पोस्टिंग की प्रक्रिया जल्दी से पूरी की जाए. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि ये सभी नियुक्तियां राज्य की सीबीएसई-संबद्ध उत्कृष्ट विद्यालय योजना के प्रावधानों के तहत ही की जानी चाहिए. खंडपीठ ने इस मामले में वीरेंद्र सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई के बाद अंतरिम निर्देश जारी किए हैं.
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह 11 फरवरी 2026 को अधिसूचित इस योजना के भाग-ए के तय अनुबंध के क्लॉज 5.5 में निर्धारित चयन और नियुक्ति प्रक्रिया का सख्ती से पालन करे. इस योजना में सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए टीचर्स का विशेष उप-कैडर बनाने का प्रावधान शामिल है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह अगली सुनवाई की तारीख पर या उससे पहले अदालत में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करे. इस रिपोर्ट में सरकार को सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या, वर्तमान रिक्तियां, उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या और लंबित पोस्टिंग का पूरा विवरण पेश करना होगा. वहीं, खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया है.इस मामले को अब अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त 2026 को लिस्ट किया गया है.
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