जीवाजी यूनिवर्सिटी में गजब कारनामा, जो इस दुनिया में नहीं या रिटायर, उनके नाम सीनियरिटी लिस्ट में

ग्वालियर: जीवाजी विश्वविद्यालय ने 2026 की वरिष्ठता सूची जारी कर दी है लेकिन ये लिस्ट जारी होने के साथ ही विवादों में पड़ गई है. इस सूची ने जीवाजी यूनिवर्सिटी की एक बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया है. दरअसल, विश्वविद्यालय की ताजा वरिष्ठता सूची में ऐसे अफसरों को वरिष्ठता दी गई है जो रिटायर हो चुके हैं या इस दुनिया में ही नहीं हैं. तीन एक्सपर्ट्स के पैनल ने तैयार की थी लिस्ट जब यूनिवर्सिटी में किसी भी महत्वपूर्ण बोर्ड एक्सपर्ट पैनल का गठन होता है या विस्तार होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसरों को बोर्ड ऑफ स्टडीज का चेयरमैन और डीन जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए चुना जाता है. इसके लिए सीनियर की सूची के आधार पर ही प्रस्तावित बनाया जाता है. यह सूची तैयार करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के विकास शाखा की होती है लेकिन 2006 की सीनियरिटी लिस्ट में बड़ी खामी सामने आई है. यूनिवर्सिटी मामले की करा रही जांच (Etv Bharat) एक सूची बनाने के लिए ग्वालियर के झलकारी बाई कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएल अहिरवार के नेतृत्व में एक नई कमेटी बनाई गई थी की थी, जिसमें दो अन्य प्रोफेसर शांति देवी और प्रोफ़ेसर नवनीत गरुड़ के साथ वरिष्ठता सूची को फाइनल रूप दिया गया लेकिन इसे वेरिफाई नहीं किया गया. 2021 में हो गया निधन, 2026 में दे दी वरिष्ठता