सीनियर वूमेंस वनडे ट्रॉफी: झारखंड की पहली जीत, जम्मू-कश्मीर को 5 विकेट से हराया

गुवाहाटी में खेले गए सीनियर वूमेंस वनडे ट्रॉफी में झाखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर को पांच विकेट से हरा दिया.

Senior Women One Day Trophy
प्लेयर ऑफ द मैच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 8, 2026 at 5:55 PM IST

3 Min Read
रांची: गुवाहाटी स्थित एसीए क्रिकेट अकैडमी ग्राउंड में खेले जा रहे सीनियर वूमेंस वनडे ट्रॉफी में झारखंड महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली. झारखंड ने रोमांचक मुकाबले में जम्मू-कश्मीर को 5 विकेट से पराजित कर आत्मविश्वास भरी शुरुआत की.

टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जम्मू-कश्मीर की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 181 रन बनाए. शुरुआत में टीम को संभलकर खेलने की जरूरत थी, लेकिन झारखंड की सधी हुई गेंदबाजी के सामने जम्मू-कश्मीर की बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला. टीम की ओर से चित्रा सिंह ने सबसे अधिक 47 रनों की पारी खेली, जबकि रुबिया सैयद ने 29 रन बनाए. निचले क्रम में सरला देवी ने नाबाद 23 रन जोड़ते हुए स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया.

झारखंड की ओर से गेंदबाजी में आनंदित किशोर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने अपने पूरे 10 ओवर के स्पेल में सिर्फ 32 रन देकर 4 अहम विकेट झटके और जम्मू-कश्मीर की रन गति पर प्रभावी अंकुश लगाया. उनके अलावा वृष्टि ने भी सटीक लाइन-लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए 28 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. झारखंड के गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के कारण जम्मू-कश्मीर की टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी.

182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की टीम ने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की. शुरुआती झटकों के बावजूद कप्तान शशि माथुर ने पारी को संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. उन्होंने 87 रनों की जिम्मेदार पारी खेलकर टीम को जीत की ओर मजबूती से अग्रसर किया. उनके साथ प्रियंका लूथरा ने भी बेहतरीन संयम दिखाया और नाबाद 57 रन बनाकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया. झारखंड की टीम ने 47.2 ओवरों में 5 विकेट खोकर 183 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया.

अंतिम ओवरों में बल्लेबाजों ने किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई और सहज अंदाज में लक्ष्य हासिल किया. जम्मू-कश्मीर की ओर से संध्या ने गेंदबाजी में 32 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन अन्य गेंदबाज झारखंड की बल्लेबाजी को रोकने में सफल नहीं हो सकीं.

इस जीत के साथ झारखंड महिला टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है. सीनियर वूमेंस वनडे ट्रॉफी में यह जीत टीम के लिए आगे के मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन की मजबूत नींव मानी जा रही है.

