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RPSC: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2025, 9 हजार 651 पदों के लिए 12 से 18 जुलाई तक होगी परीक्षा

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 12 से 18 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन निर्धारित कार्यक्रमानुसार ही किया जाएगा. यह भर्ती कुल 9 हजार 651 पदों के लिए है. परीक्षा 12 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगी. परीक्षा के लिए 12 लाख 31 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है. प्रदेश के 27 जिलों में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा. परीक्षा आयोजन को लेकर परीक्षा संचालन समिति और आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभ्यर्थी यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक प्रतिदिन दो पारियों में होगा. परीक्षा के लिए 12.31 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. मेहता ने बताया कि भर्ती का मूल विज्ञापन पिछले साल 17 जुलाई 2025 को 10 विषयों के कुल 6,500 पदों के लिए जारी किया गया था. बाद में माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार पदों को बढ़ाकर पहले 10,537 किया गया था, जिसे नियमानुसार पुनः संशोधित कर 9,651 किया गया है, लिहाजा परीक्षा 9 हजार 651 पदों के लिए होगी.