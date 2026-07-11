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RPSC: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2025, 9 हजार 651 पदों के लिए 12 से 18 जुलाई तक होगी परीक्षा

यह परीक्षा 27 जिलों में होगी. इसमें 12.31 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठेंगे. आयोग ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है.

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राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer(File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 12 से 18 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन निर्धारित कार्यक्रमानुसार ही किया जाएगा. यह भर्ती कुल 9 हजार 651 पदों के लिए है. परीक्षा 12 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगी. परीक्षा के लिए 12 लाख 31 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है. प्रदेश के 27 जिलों में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा. परीक्षा आयोजन को लेकर परीक्षा संचालन समिति और आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभ्यर्थी यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक प्रतिदिन दो पारियों में होगा. परीक्षा के लिए 12.31 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. मेहता ने बताया कि भर्ती का मूल विज्ञापन पिछले साल 17 जुलाई 2025 को 10 विषयों के कुल 6,500 पदों के लिए जारी किया गया था. बाद में माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार पदों को बढ़ाकर पहले 10,537 किया गया था, जिसे नियमानुसार पुनः संशोधित कर 9,651 किया गया है, लिहाजा परीक्षा 9 हजार 651 पदों के लिए होगी.

पढ़ें: आरपीएससी : आरएएस भर्ती-2026 का विज्ञापन जारी, 607 पदों के लिए 4 जून से कर सकेंगे आवेदन

27 जिलों में प्रतिदिन दो पारियों में होगी परीक्षा: उन्होंने बताया कि 10 विषयों के लिए 27 जिलों में परीक्षा का आयोजन होगा. इनमें भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जोधपुर, जयपुर, नागौर, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, सवाई माधोपुर, उदयपुर और टोंक में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे. फ्रिस्किंग जांच और डोर मेटल डिटेक्टर के अलावा पुलिस के जवान और महिला पुलिस कर्मी भी जांच करेंगे. जांच में लगने वाले समय के कारण अभ्यर्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन दो पारियों में होगा. सुबह 10 से 12:30 बजे और दोपहर 3 से 5:30 बजे होगी.

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