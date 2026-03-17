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वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022: डमी अभ्यर्थी बिठाकर शिक्षक बना आरोपी पकड़ा, एक डमी केंडिडेट भी चढ़ा एसओजी के हत्थे

जांच में सामने आया कि आरोपी अशोक कुमार विश्नोई ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के दोनों विषय की परीक्षा खुद नहीं दी थी.

Accused Ashok Kumar and Vijaypal
आरोपी अशोक कुमार और विजयपाल (Courtesy - SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 1:57 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और नकल के मामलों में एसओजी लगातार खुलासे कर रही है. राजस्थान लोकसेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती-2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले में एसओजी ने कार्रवाई करते हुए डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाला और अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थी शामिल है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया इस मामले में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर शिक्षक बने भादुओं की बेरी निवासी अशोक कुमार विश्नोई और एक अन्य अभ्यर्थी सुरतराम की जगह परीक्षा देने वाले विजयपाल विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है.

मूल अभ्यर्थी पर रखा था पांच हजार का ईनाम: वे बोले, एसओजी की जांच में सामने आया कि आरोपी अशोक कुमार विश्नोई ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती परीक्षा के दोनों विषय की परीक्षा खुद नहीं दी. उसने सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान के पेपर में हनुमानाराम को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दिलवाई, जो शिक्षक है. हनुमानाराम को एसओजी ने पहले गिरफ्तार कर लिया. अब मूल अभ्यर्थी अशोक कुमार विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है. एसओजी में मुकदमा दर्ज होने के बाद वह दो साल से फरार चल रहा था. उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था और पांच हजार रुपए का ईनाम था.

पढ़ें: अध्यापक भर्ती: परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना शिक्षक, एसओजी ने किया गिरफ्तार

दस हजार का इनामी डमी अभ्यर्थी: वे बोले, पड़ताल में यह भी सामने आया कि एक अन्य अभ्यर्थी सुरतराम मीणा ने भी इस भर्ती की लिखित परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाया था. उसने विज्ञान के पेपर में महिपाल विश्नोई को और सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान के पेपर में विजयपाल विश्नोई को डमी अभ्यर्थी बनाया. महिपाल को पहले गिरफ्तार कर लिया गया. अब एसओजी ने डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले विजयपाल को गिरफ्तार किया है. उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का ईनाम घोषित था.

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