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Senior Teacher Recruitment : डमी अभ्यर्थी बन परीक्षा देने का आरोपी चढ़ा SOG के हत्थे, 5 लाख में किया सौदा

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी नरेश कुमार ( Source : SOG )

जयपुर: राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. उस पर 10 हजार रुपए का इनाम है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि मूल अभ्यर्थी गोपाल सिंह की जगह परीक्षा देने के आरोप में कोटड़ा (जालोर) निवासी नरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है. नरेश को परीक्षा में बिठाकर गोपाल सिंह ने परीक्षा पास कर ली और वरिष्ठ शिक्षक के पद पर चयनित हो गया. हालांकि, आरपीएससी में शिकायत होने के कारण उसका नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ. इस मामले में मूल अभ्यर्थी गोपाल सिंह को एसओजी ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था. जबकि नरेश दो साल से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का इनाम रखा गया. नरेश ने डमी के रूप में परीक्षा देने के लिए गोपाल सिंह से पांच लाख रुपए में सौदा किया था.