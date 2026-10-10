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RPSC वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2025: सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी, 880 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के तहत सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने इस विषय में 1217 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए अस्थाई रूप से शामिल किया है. सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 15 से 21 अक्टूबर 2026 रात 11:59 बजे तक एसएसओ आईडी से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर विस्तृत आवेदन-पत्र भरना होगा.

आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम चयन सूची जारी होगी. गुप्ता ने बताया कि विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने होंगे. उन्होंने बताया कि विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी-अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा.