10 किलो गांठ निकालकर युवती को दी नई जिंदगी, लेकिन तीन दिन बाद डॉक्टर की कार्डियक अरेस्ट से मौत

जयपुर: सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में एक ओर जहां डॉक्टर्स की टीम ने 18 वर्षीय युवती की जान बचाकर उम्मीद की मिसाल कायम की, वहीं दूसरी ओर उसी सफलता की कहानी सार्वजनिक करने के कुछ ही देर बाद मातम छा गया. जिस वरिष्ठ चिकित्सक ने इस जटिल सर्जरी में अहम भूमिका निभाई, उसी के कार्डियक अरेस्ट से मौत की खबर आई. युवती को मिली नई जिंदगी: 18 वर्षीय युवती बीते 6 महीनों से पेट में असहनीय दर्द और बढ़ती गांठ की समस्या से जूझ रही थी. कई अस्पतालों में इलाज के बाद निराश होकर वो SMS अस्पताल के सर्जरी विभाग में डॉ. शालू गुप्ता की इकाई में पहुंची. जांच में सामने आया कि उसके पेट में करीब 10 किलोग्राम वजनी गांठ है, जो लिवर, किडनी, डायफ्राम, बड़ी महाधमनी और अधोशिरा से चिपकी हुई थी. मरीज का 12 साल पहले भी ऑपरेशन हो चुका था, जिससे जोखिम और बढ़ गया. इसे भी पढ़ें- RUHS का कमाल: दुनिया में पहली बार ANSD वाले बच्चे की AIM तकनीक से सफल सर्जरी