10 किलो गांठ निकालकर युवती को दी नई जिंदगी, लेकिन तीन दिन बाद डॉक्टर की कार्डियक अरेस्ट से मौत

सर्जरी में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ सर्जन डॉ. बी.एल. यादव का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया.

डॉक्टर की कार्डियक अरेस्ट से मौत
डॉक्टर की कार्डियक अरेस्ट से मौत (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 5:17 PM IST

जयपुर: सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में एक ओर जहां डॉक्टर्स की टीम ने 18 वर्षीय युवती की जान बचाकर उम्मीद की मिसाल कायम की, वहीं दूसरी ओर उसी सफलता की कहानी सार्वजनिक करने के कुछ ही देर बाद मातम छा गया. जिस वरिष्ठ चिकित्सक ने इस जटिल सर्जरी में अहम भूमिका निभाई, उसी के कार्डियक अरेस्ट से मौत की खबर आई.

युवती को मिली नई जिंदगी: 18 वर्षीय युवती बीते 6 महीनों से पेट में असहनीय दर्द और बढ़ती गांठ की समस्या से जूझ रही थी. कई अस्पतालों में इलाज के बाद निराश होकर वो SMS अस्पताल के सर्जरी विभाग में डॉ. शालू गुप्ता की इकाई में पहुंची. जांच में सामने आया कि उसके पेट में करीब 10 किलोग्राम वजनी गांठ है, जो लिवर, किडनी, डायफ्राम, बड़ी महाधमनी और अधोशिरा से चिपकी हुई थी. मरीज का 12 साल पहले भी ऑपरेशन हो चुका था, जिससे जोखिम और बढ़ गया.

डॉ. बीएल यादव के नेतृत्व में बचाई जान: इस जटिल ऑपरेशन को डॉ. शालू गुप्ता के साथ डॉ. बी.एल. यादव और डॉ. हेमलता (CTVS) के नेतृत्व में योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया. कई घंटे तक चली सर्जरी पूरी तरह सफल रही और युवती को नई जिंदगी मिली. ऑपरेशन के दो दिन बाद ही मरीज को खाना शुरू करवा दिया गया और 5वें दिन पूरी तरह स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

सफलता की खबर के बाद अचानक टूटी सांसों की डोर: इस सफल सर्जरी को लेकर जैसे ही प्रेस नोट जारी किया गया, कुछ ही मिनटों बाद डॉ. बीएल यादव को अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गया. अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. एसएमएस अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि डॉ. बीएल यादव को एक कुशल सर्जन, और मरीजों के प्रति समर्पित डॉक्टर के रूप में जाना जाता था. उनका अचानक यूं चले जाना राजस्थान चिकित्सा जगत के लिए गहरा आघात है.

