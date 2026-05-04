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बीसीसीएल आउटसोर्सिंग की माइंस में हादसा, सीनियर सुपरवाइजर की दर्दनाक मौत

धनबाद: पुटकी थाना क्षेत्र स्थित गोपालिचक में संचालित बीसीसीएल की सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी की माइंस में एक दर्दनाक हादसे में सीनियर सुपरवाइजर की मौत हो गई. मृतक की पहचान रामस्वरूप चौहान के रूप में हुई है, जो गोधर के रहने वाले थे. परिजनों के अनुसार, रामस्वरूप चौहान रोज की तरह सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे. कुछ देर बाद कंपनी की ओर से सूचना दी गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लेकिन जब परिजन अस्पताल पहुंचे, तो वहां उनका शव मिला.

जानकारी देते स्थानीय, कर्मचारी, मृतक के बेटे व परिजन (Etv Bharat)

बताया जा रहा है कि उनकी कमर के ऊपर से भारी वाहन गुजर जाने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए खनन कार्य कराया जा रहा है. खनन के दौरान उठने वाले धूल के गुबार से दृश्यता बेहद कम हो जाती है, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है.

बताया जाता है कि घटना के वक्त रामस्वरूप चौहान माइंस के अंदर कर्मियों को ड्यूटी पर लगा रहे थे, तभी एक वोल्वो भारी वाहन ने उन्हें कुचल दिया. कंपनी इंचार्ज श्री राम पांडेय ने कहा कि घटना की जांच की जाएगी. उन्होंने पुष्टि की कि सीनियर सुपरवाइजर रामस्वरूप चौहान की इस हादसे में मौत हुई है.