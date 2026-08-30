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गाना नहीं सुनाने पर सीनियर छात्र ने जूनियर का हाथ तोड़ा! स्कूल प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप

पलामू के स्कूल में मारपीट का मामला सामने आया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Senior student beats up junior
बंसी खुर्द स्थित अपग्रेडेड मिडिल स्कूल. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2026 at 7:40 PM IST

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पलामूः जिले के मनातू प्रखंड के बंसी खुर्द स्थित अपग्रेडेड मिडिल स्कूल के एक सीनियर छात्र पर जूनियर का हाथ तोड़ने का आरोप लगा है. आरोप है कि गाना नहीं सुनाने पर सीनियर छात्र ने जूनियर छात्र का हाथ तोड़ दिया है. हालांकि स्कूल प्रबंधन ने इससे इनकार किया है.

दरअसल, पीड़ित छात्र अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में पहली कक्षा का छात्र है, जबकि आरोपी पांचवीं कक्षा का छात्र है. मामला सामने आने के बाद रविवार को पांकी विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता के प्रतिनिधि उदेश कुमार यादव के नेतृत्व में कुछ लोग गांव पहुंचे और पीड़ित छात्र से मुलाकात की.

पांकी विधायक के प्रतिनिधि का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विधायक प्रतिनिधि के अनुसार, घटना के वक्त स्कूल के शिक्षक मोबाइल चला रहे थे और सीनियर छात्र जूनियर छात्रों की क्लास ले रहे थे. इसी क्रम में एक सीनियर छात्र ने एक एक जूनियर छात्र को गाना सुनाने के लिए कहा. गाना नहीं सुनाने के बाद सीनियर छात्र ने उसके साथ मारपीट की और हाथ को तोड़ दिया.

विधायक प्रतिनिधि उदेश यादव ने बताया कि पीड़ित छात्र ने पूरे मामले की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को दी थी, लेकिन उसे डांट कर भगा दिया गया. विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि शिक्षकों की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है. स्कूल में छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पूरे मामले की जानकारी डीसी और वरीय पदाधिकारियों को दी जाएगी. स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी शिक्षकों की है.

इधर, स्कूल के प्रिंसिपल धीरेंद्र कुमार रजक ने बताया कि इस तरह की कोई भी घटना स्कूल में नहीं हुई है. अगर स्कूल के बाहर मारपीट हुई होगी तो इसके बारे में वह बोल नहीं सकते हैं. उन्होंने कहा कि स्कूल में मारपीट होती तो बच्चा उन्हें जरूर बताता और उन्हें इसकी जानकारी होती.

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पलामू के स्कूल में मारपीट
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