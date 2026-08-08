बीकानेर में आज से तीरंदाजी का महाकुंभ : पहली बार 'फ्लडलाइट' में होंगे मेडल मुकाबले
बीकानेर के रेलवे ग्राउंड में 8 से 10 अगस्त तक सीनियर राज्य तीरंदाजी चैंपियनशिप-2026 होगी. इसमें प्रदेश के श्रेष्ठ तीरंदाज जुटेंगे.
Published : August 8, 2026 at 8:21 AM IST
बीकानेर: राजस्थान तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में 8 से 10 अगस्त तक रेलवे ग्राउंड, बीकानेर में आयोजित होने वाली सीनियर राज्य तीरंदाजी चैंपियनशिप-2026 कई मायनों में खास होगी. इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आगामी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए राजस्थान टीम का चयन किया जाएगा. साथ ही राजस्थान के तीरंदाजी इतिहास में पहली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के मेडल मुकाबले फ्लडलाइट की रोशनी में आयोजित किए जाएंगे.
बढ़ रहा तीरंदाजी का ग्राफ: राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में तीरंदाजी का स्तर लगातार ऊंचा हुआ है और राजस्थान के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और संघ के निरंतर प्रयासों से राजस्थान ने तीरंदाजी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने बीकानेर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह शहर लंबे समय से तीरंदाजी प्रतिभाओं को निखारने का केंद्र रहा है. यहां के खिलाड़ी और प्रशिक्षक लगातार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं तथा खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
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खिलाड़ियों को मौका: राजस्थान तीरंदाजी संघ के टेक्निकल ऑफिशियल सोमेश शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं विश्व तीरंदाजी महासंघ के निर्धारित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप किया जाएगा. निष्पक्ष और पारदर्शी प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त टेक्निकल ऑफिशियल्स पूरे आयोजन की निगरानी करेंगे. टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के सदस्य सुनील चौधरी ने विश्वास जताया कि बीकानेर पहले की तरह इस बार भी सफल आयोजन की परंपरा को आगे बढ़ाएगा और यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों व दर्शकों दोनों के लिए यादगार साबित होगी.
पहली बार नया प्रयोग: आयोजन सचिव अनिल जोशी ने बताया कि पहली बार मेडल मुकाबले फ्लडलाइट की रोशनी में कराए जाएंगे, जिससे प्रतियोगिता का रोमांच और आकर्षण बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज, राष्ट्रीय पदक विजेता और प्रदेश के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिससे मुकाबले बेहद प्रतिस्पर्धात्मक होंगे और युवा खिलाड़ियों को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिलेगा. उन्होंने बताया कि बीकानेर इससे पहले भी कई सफल राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर चुका है. आयोजन समिति के अनुसार, प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए मैदान, टारगेट, इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम, तकनीकी उपकरण, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है.