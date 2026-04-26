रांची में नशे के खिलाफ ‘वार मोड’ में पुलिस, SSP राकेश रंजन का बड़ा एक्शन प्लान
रांची में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस अब ‘वार मोड’ में नजर आ रही है.
Published : April 26, 2026 at 8:07 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में तेजी से फैलते नशे के अवैध कारोबार पर अब पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है. वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने जिले के सभी वरीय अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक कर बड़े अभियान का खाका तैयार किया है.
अपराध पर प्रभावी नियंत्रण
बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ यातायात पुलिस, कोतवाली एएसपी, डीएसपी और सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे. कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई अहम निर्णय लिए गए. एसएसपी ने साफ निर्देश दिया कि शहर में नशे के कारोबार के हॉट स्पॉट को चिन्हित कर वहां लगातार छापेमारी की जाए. साथ ही NDPS Act के तहत दर्ज मामलों में जेल से बाहर आए आरोपियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है.
आदतन अपराधियों पर नजर
इसके अलावा मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों, खेल मैदानों और पार्कों में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. इन जगहों पर नशाखोरी और अड्डेबाजी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. बैठक में आदतन अपराधियों पर नजर मजबूत करने और उनके खिलाफ सीसीए प्रस्ताव जल्द भेजने पर भी जोर दिया गया. वही महिलाओं से जुड़े अपराधों में संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.
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