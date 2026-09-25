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8 बार के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी नहीं रहे, लखनऊ SGPGI में हुआ निधन

बलिया से लखनऊ तक शोक की लहर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर चेहरे और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामगोविन्द चौधरी का शुक्रवार को लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में निधन हो गया. 74 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम साँस ली. वे पिछले काफी समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे. उनके जाने की खबर मिलते ही समाजवादी पार्टी और प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई. जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर के साथ शुरू हुआ था सियासी सफर: रामगोविन्द चौधरी का जन्म 9 जुलाई 1946 को बलिया जिले के गोसाईंपुर गाँव में हुआ था. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लोकनायक जयप्रकाश नारायण और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जैसे महान नेताओं के सानिध्य में की थी. अपने लंबे और संघर्षपूर्ण सियासी सफर में वे कुल 8 बार विधायक चुने गए. उन्होंने बलिया की चिलकहर (वर्तमान में रसड़ा) और बांसडीह विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया. संभाले महत्वपूर्ण पद: समाजवादी पार्टी की सरकारों में उनकी गिनती कद्दावर मंत्रियों में होती थी. मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकारों में उन्होंने बेसिक शिक्षा, बाल विकास व पोषण, और खाद्य प्रसंस्करण जैसे बड़े विभागों का कार्यभार संभाला. साल 2017 से 2022 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की अहम ज़िम्मेदारी निभाई. वे अखिलेश यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे.