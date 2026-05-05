रायबरेली में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बेटे ने की खुदकुशी; पिता की डांट से था नाराज, पुलिस जांच में जुटी
लालगंज थाना इंचार्ज प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 10:12 PM IST
रायबरेली : मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री परिसर में स्थित आवास में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बेटे ने खुदकुशी कर ली. घटना के बाद मंगलवार को फैक्ट्री के परिसर में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी रेल कोच कारखाने के कर्मचारियों ने पुलिस को दी. सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.
लालगंज थाना इंचार्ज प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि रेल कोच परिसर की कॉलोनी में रहने वाले सीनियर सेक्शन इंजीनियर अभय सिंह के बेटे विनायक सिंह (15) ने खुदकुशी कर ली. घटना शाम 7 बजे की है. उन्होंने बताया कि पिता की डांट से नाराज होकर नाबालिग बेटे ने यह जानलेवा कदम उठाया है. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है. आगे की जांच जारी है.
एक महिला व सीनियर टेक्नीशियन का मिला था शव : बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना (आरेडिका) के आवासीय परिसर में नौ घंटे के अंतराल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला व सीनियर टेक्नीशियन का शव मिला था. सीनियर टेक्नीशियन की आरेडिका में तैनाती थी, जबकि महिला एक टेक्नीशियन की पत्नी थी.
बिहार के कैमूर जनपद के थाना भंभुवा के ग्राम चांदूरुइया निवासी पारस कुमार आरेडिका की मैकेनिकल शॉप में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे. वह परिवार के साथ परिसर की टाइप टू कॉलोनी में रहते थे. उनकी पत्नी मीरा देवी का शव बीते शुक्रवार की सुबह करीब पांच बजे घर के कमरे में मिला था. पारस ने आशंका जताई थी कि उनकी पत्नी काफी दिनों से बीमार थी.
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