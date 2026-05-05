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रायबरेली में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बेटे ने की खुदकुशी; पिता की डांट से था नाराज, पुलिस जांच में जुटी

रायबरेली : मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री परिसर में स्थित आवास में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बेटे ने खुदकुशी कर ली. घटना के बाद मंगलवार को फैक्ट्री के परिसर में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी रेल कोच कारखाने के कर्मचारियों ने पुलिस को दी. सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.

लालगंज थाना इंचार्ज प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि रेल कोच परिसर की कॉलोनी में रहने वाले सीनियर सेक्शन इंजीनियर अभय सिंह के बेटे विनायक सिंह (15) ने खुदकुशी कर ली. घटना शाम 7 बजे की है. उन्होंने बताया कि पिता की डांट से नाराज होकर नाबालिग बेटे ने यह जानलेवा कदम उठाया है. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है. आगे की जांच जारी है.