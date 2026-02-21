ETV Bharat / state

हिमाचल निर्माता के स्कूल की दीवारों को बना डाला टीचर, 243 साल पुराने संस्थान का ये यूनिक आइडिया

सिरमौर: देश में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की बातें अक्सर होती हैं. नीतियां बनती हैं, योजनाएं घोषित होती हैं और सुधार के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के नाहन में 243 साल पुराना एक ऐतिहासिक स्कूल इन दावों और बहसों से आगे बढ़कर जमीन पर बदलाव की मिसाल पेश कर रहा है. दरअसल जिला मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान के किनारे स्थित शमशेर स्कूल की स्थापना 30 अप्रैल 1783 को हुई थी. बाद में वर्ष 1925 में इसे पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन जिला हाई स्कूल का दर्जा दिया गया. वर्ष 1930 में स्कूल का नाम शमशेर हाई स्कूल कर दिया गया. वर्ष 1957 में इसे राजकीय शमशेर हाई स्कूल का दर्जा मिला और वर्ष 1986 में इसे वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में उन्नत किया गया. हिमाचल निर्माता के स्कूल की दीवारों को बना डाला टीचर (ETV Bharat) यही वो संस्थान है जिसने डॉ. वाईएस परमार के रूप में हिमाचल प्रदेश को उसका निर्माता और पहला मुख्यमंत्री दिया. अब यही स्कूल एक बार फिर बदलाव की अगुवाई कर रहा है, लेकिन इस बार शिक्षा की 'नॉलेज रिवॉल्यूशन' के साथ. आज ये राजकीय शमशेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल (छात्र) नाहन 'ओपन नॉलेज म्यूजियम' के रूप में नई पहचान बना चुका है. यहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि दीवारों, गलियारों और पूरे परिसर में जीवंत रूप से दिखाई देती है. इस स्कूल की दीवारें भी बच्चों की पढ़ाती हैं. इन दीवारों को देखकर बच्चे अपने सवालों के हल पाते हैं और कुछ नया सीखते हैं. दरअसल स्कूल की दीवारों पर गणित, साइंस, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, भूगोल, फिजिक्स, कैमिस्ट्री सहित सभी विषयों के कई सवाल और उनके जवाब दीवारों पर उकेरे गए हैं. दीवारों पर उकेरे चित्रों के माध्यम से भी छात्रों का समझाने का प्रयास किया है. स्कूल का कोना-कोना हर विषय के सवाल और जवाबों से भरा पड़ा है, जहां नजर घुमती है, वहां सवाल और उनके जवाब मिलते हैं. सामाजिक संदेश देती स्कूल की दीवारें (ETV Bharat) जब सोच बदली, तो दीवारें बोलने लगीं साल 2023 में प्रिंसिपल डॉ. राजकुमार ने कार्यभार संभाला तो उनके मन में एक स्पष्ट विचार था कि शिक्षा केवल कक्षा की चारदीवारी में कैद नहीं रहनी चाहिए. उनका मानना था कि यदि स्कूल का वातावरण ही सीखने वाला बन जाए, तो बच्चे बिना दबाव के भी ज्ञान ग्रहण करेंगे. इसी सोच ने स्कूल की दीवारों को ज्ञान का माध्यम बना दिया. दीवारों पर सामाजिक ज्ञान-विज्ञान, साइंस, गणित सहित कई विषयों के चित्र उकेरे गए. दो बच्चे भी रोज सीख लें, तो प्रयास सफल है ईटीवी भारत से बातचीत में प्रिंसिपल डॉ. राजकुमार ने कहा कि 'हमारा उद्देश्य सिर्फ रिजल्ट बढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों को जागरूक नागरिक बनाना है. हम चाहते हैं कि वो आते-जाते इन दीवारों को पढ़ें, समझें और जो सही लगे उसे अपने जीवन में अपनाएं. रोड सेफ्टी हो, चाइल्ड लेबर हो या ड्रग एब्यूज ये सिर्फ किताबों के अध्याय नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक चुनौतियां हैं. अगर 450 बच्चों में से रोज दो-चार बच्चे भी 2-4 नई बातें सीख लें, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है. मॉर्निंग असेंबली और लंच ब्रेक के दौरान बच्चे दीवारों पर लिखी बातों को पढ़ते हैं और कई बार उनसे जुड़े सवाल भी पूछते हैं. इससे उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और सीख स्थायी बनती है.'