उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य अंदोलनकारी ने पेश की दावेदारी, कांग्रेस से मांगा टिकट
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के लिए नेताओं ने दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है. वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य आंदोलनकारी ने भी दावेदारी पेश की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 1:41 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तारीखों के ऐलान के लिए कुछ ही समय बचा है. ऐसे में राजनीतिक दल धरातल पर दिखने भी लगे हैं. कई संभावित प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नेता भी क्षेत्र में अपने वर्चस्व की ताकत हाईकमान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में उत्तराखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, राज्य आंदोलनकारी अवतार सिंह रावत ने कालाढूंगी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने हेतु कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष दावेदारी पेश की है.
नैनीताल उच्च न्यायालय के पास स्थित होटल में अवतार सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि, लंबे संघर्ष के बाद बना उत्तराखंड राज्य, आंदोलनकारियों की भावनाओं को पूरा नहीं कर सका. एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते उनकी मंशा है कि विधानसभा में जाकर साफ, सुथरी राजनीति के रूप में एक आदर्श विधायक की मिसाल पेश की जाए.
उन्होंने कहा कि, 1994 के मुजफ्फरनगर कांड के कुछ समय बाद जब राज्य में आंदोलन धीमा पड़ने लगा था, तब उन्होंने वकालत छोड़कर जंतर मंतर दिल्ली में महीनों तक धरना प्रदर्शन जारी रखा और महीने में 2 दिन रैली निकालने का जिम्मा उठाया. जनांदोलन के जरिए राजनीति दलों को पृथक राज्य की मांग को अपने एजेंडे में रखने के लिए विवश किया.
उन्होंने कहा कि, वे लंबे समय से कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं. उनका कालाढूंगी के निकट पदमपुर चुनाखान में घर भी है. वे कांग्रेस शासन के समय हाईकोर्ट में वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता भी रह चुके हैं. साथ ही उन्होंने कई जनहित याचिकाओं में निःशुल्क पैरवी की है. जिसमें स्टुर्जिया भूमि घोटाला से जुड़ी याचिका मुख्य थी.
अवतार सिंह रावत ने कहा कि, भाजपा झूठ, फरेब और जनता को गुमराह कर सत्ता में काबिज है. भगवान राम के नाम पर सत्ता में आने के बाद इन्होंने राम मंदिर में हुए चढ़ावे की चोरी की और चढ़ावा चोरी के एक भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई.
उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जनता ने लंबा संघर्ष किया. जब सरकार दबाव में आई तो सीबीआई जांच की घोषणा की. कांग्रेस पूरे देश में भाजपा के झूठ, फरेब, पाखंड, भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में आंदोलन कर रही है और वे भी इस आंदोलन में शामिल हैं.
बता दें कि वर्तमान में कालाढूंगी से भाजपा के बंशीधर भगत विधायक हैं. 2022 के चुनाव में सीट पर कांग्रेस ने महेश चंद्र को प्रत्याशी बनाया था.
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