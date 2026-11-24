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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य अंदोलनकारी ने पेश की दावेदारी, कांग्रेस से मांगा टिकट

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य अंदोलनकारी ने पेश की दावेदारी ( PHOTO-ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तारीखों के ऐलान के लिए कुछ ही समय बचा है. ऐसे में राजनीतिक दल धरातल पर दिखने भी लगे हैं. कई संभावित प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नेता भी क्षेत्र में अपने वर्चस्व की ताकत हाईकमान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में उत्तराखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, राज्य आंदोलनकारी अवतार सिंह रावत ने कालाढूंगी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने हेतु कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष दावेदारी पेश की है.

नैनीताल उच्च न्यायालय के पास स्थित होटल में अवतार सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि, लंबे संघर्ष के बाद बना उत्तराखंड राज्य, आंदोलनकारियों की भावनाओं को पूरा नहीं कर सका. एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते उनकी मंशा है कि विधानसभा में जाकर साफ, सुथरी राजनीति के रूप में एक आदर्श विधायक की मिसाल पेश की जाए.